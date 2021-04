Marsrover slaagde erin zuurstof te produceren

De Marsrover van NASA zette een deeltje van de koolstofdioxiderijke atmosfeer van de Rode Planeet om in zuurstof, zo meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie.

'Dit is een cruciale eerste stap om koolstofdioxide om te zetten in zuurstof', zegt Jim Reuter van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in een persbericht.