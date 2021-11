Materialise duikt met deal van 30 miljoen dieper fabriekshal in

Materialise heeft de Amerikaanse softwarebouwer Link3D voor 30 miljoen euro (33,5 miljoen dollar) overgenomen. Daarmee bouwt de Leuvense specialist in 3D-printing zijn positie in de maakindustrie verder uit.

Materialise had al in het voorjaar aangekondigd dat het een optie had beklonken om Link3D volledig over te nemen. Die deal is nu officieel gemaakt en moet voor het einde van het jaar afgerond worden.