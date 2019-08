Materialise gaat implantaten 3D-printen in Brazilië

Het Leuvense Materialise doet een overname in Brazilië en verstevigt zijn positie in de medische 3D-printindustrie.

Materialise neemt een belang van 75 procent in het Braziliaanse Engimplan, wat een samentrekking is van ‘engineering’ en ‘implantaten’. De Brazilianen ontwikkelen heup-, knie- en schouderimplantaten, maar ook stukken die gebruikt worden bij correcties van de kaak- of schedelstructuur of bij operaties aan de wervelkolom.

We brengen onze expertise samen. Wij hebben onze 3D-printtechnologie en zij hun productengamma en toegang tot de lokale ziekenhuizen. Brigitte De Vet Hoofd medische divisie Materialise

Engimplan - goed voor 115 werknemers - haalt een omzet van 6,5 miljoen euro en is heel rendabel met een brutobedrijfswinst van 2,2 miljoen euro. Een overnameprijs wordt niet bekendgemaakt. Het is al bij al een kleine overname voor Materialise, dat vorig jaar 185 miljoen euro omzet boekte.

‘Het is inderdaad geen immense deal, maar strategisch is hij wel belangrijk’, zegt Brigitte de Vet, het hoofd van de medische divisie van Materialise. ‘We brengen onze expertise samen. Wij hebben onze 3D-printtechnologie en zij hun productengamma en toegang tot de lokale ziekenhuizen.’

De topvrouw verwacht dat de Braziliaanse activiteiten de komende jaren met minstens 10 procent groeien. ‘Brazilië is met meer dan 200 miljoen inwoners een groot land. En velen hebben er een verzekering waardoor ze toegang hebben tot nieuwe technologie’, klinkt het. ‘Het is een aantrekkelijke markt waarin 3D-printen nog maar aan het begin van de cyclus staat.’

Marktleider

Materialise was dertig jaar geleden een van de pioniers in de 3D-printindustrie, waarin objecten uit kunststoffen of metalen laag per laag vervaardigd worden. Het is veruit de marktleider in software die designs omzet in 3D-printopdrachten.

En het beschikt over 85 eigen 3D-printers die onder meer onderdelen maken voor vliegtuigen, prototypes voor automobielbedrijven, gepersonaliseerde schoenzolen voor Adidas, inleglaarzen voor skibotten, brilmonturen, enzovoort. Het printte zelfs de kroon en mantel van Queen Ramonda, het hoofdpersonage uit de Oscar-winnende film 'Black Panther'.

1 miljard dollar

Met de Braziliaanse overname verstevigt het Leuvense techbedrijf zijn positie in de gezondheidszorg waar de 3D-printmarkt wereldwijd in opmars is en intussen al 1 miljard dollar groot is. Dat cijfer omvat onder andere hoorapparaten en ooglenzen, maar ook complexere technologie om verbrijzelde schedels of slecht functionerende heupen te vervangen of te herstellen.

Materialise vertrekt van medische beelden om vervolgens een fijnmazige structuur te printen die precies past bij de anatomie van de patiënt en zo is ontwikkeld dat hij vergroeit met het omliggende bot.

Materialise vertrekt daarbij van medische scans om vervolgens een fijnmazige structuur te maken die precies past bij de anatomie van de patiënt en zo is ontwikkeld dat hij vergroeit met het omliggende bot. Materialise haalde ook al het wereldnieuws omdat het een klein buisje had geprint waarmee de luchtpijp van een Amerikaanse baby werd verstevigd. Dat buisje - dat verhinderde dat de luchtpijp constant toeklapte - redde zijn leven. En oprichter Fried Vancraen gebruikte zijn eigen technologie zelfs om een implantaat te printen ter vervanging van een stuk dijbeen van zijn zoon dat was aangetast door botkanker.

Schroeven

De medische divisie van Materialise print ook hulpstukken die een chirurg tijdens de operatie helpen om het implantaat nauwkeurig in het bot te schroeven. En het bedrijf heeft technologie in huis om medische scans te bundelen tot een virtueel 3D-beeld van bijvoorbeeld het hart inclusief bloedvaten, botten, spieren en pezen, zodat complexe operaties nauwkeurig kunnen voorbereid worden.