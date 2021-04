Materialise koopt ticket tot fabrieken van morgen

Het Leuvense 3D-printingbedrijf Materialise neemt het Amerikaanse Link 3D over, dat software maakt om 3D-printers te doen werken in 'klassieke' fabrieken. ‘3D-printing wordt steeds belangrijker in industriële serieproductie.’

Stel: de vliegtuigbouwer Boeing heeft voor een nieuw toesteltype een lichtgewicht onderdeel nodig. Per vliegtuig gaat het maar om enkele specifieke onderdelen, maar op de driehonderd vliegtuigen die het van dat type jaarlijks bouwt, gaat het om honderden. Tot voor enkele jaren kwam 3D-printing niet aanmerking voor dit soort seriewerk. Het leende zich vooral tot unieke stukken op maat en kleine reeksen, zoals medische implantaten, schoenzolen of onderdelen voor prototypes.

Daar is de voorbije jaren razendsnel verandering in gekomen. Een voorbeeld zijn de brilmonturen die Materialise in zijn eigen fabriek in Polen print. Oorspronkelijk ging het om unieke brillen op maat, maar het bedrijf print ook steeds meer in (beperkte) series. ‘Ook in de luchtvaart en de medische wereld merken we dat 3D-printing meer en meer voor seriewerk wordt aangewend’, zegt Bart Van der Schueren, de chief technology officer van Materialise.

Profiel Materialise Materialise levert software en oplossingen voor 3D-printing. Het 3D-print zelf ook in opdracht juwelen, brilmonturen, zolen voor sportschoenen (Adidas), medische implantaten en chirurgische hulpstukken, en plastic en metalen onderdelen voor de industrie (de luchtvaart en de autosector).

Opgericht in 1990 door Fried Vancraen, die nog altijd bestuursvoorzitter is.

Omzet: 170 miljoen euro.

Ebitda: 20 miljoen euro.

2.000 werknemers.

Haalde in 2014 100 miljoen euro op via de Amerikaanse beurs Nasdaq.

‘Waar je vroeger vooral over stukken sprak voor prototypes, is het nu al rendabel om tot honderden en zelfs duizenden identieke stukken per jaar te 3D-printen. Dat komt omdat veel onderdelen voor de luchtvaart en de auto-industrie steeds complexer en lichter worden. Een klassieke freesmachine freest het vele materiaal weg dat niet nodig is, terwijl een 3D-printer enkel het weinige materiaal print dat je wel nodig hebt, vaak ook in veel ingewikkeldere vormen en patronen.’

In de nieuwste motor van GE zitten zes onderdelen die 3D-geprint zijn.

Dat betekent dat 3D-printing doordringt in de klassieke, industriële productieomgevingen, kortom fabrieken. En dus slaat Materialise, het geesteskind van 3D-printpionier Fried Vancraen dat in 2014 naar de Nasdaq-beurs in New York trok, zijn vleugels uit in de klassieke maakindustrie.

Om daar beter toegang toe te krijgen, zowel technologisch als commercieel, neemt Materialise het Amerikaanse Link 3D over, dat een softwareplatform levert om 3D-printers te laten interageren met andere machines in een fabriek en met de achterliggende big data in de centrale computer - manufacturing execution system (MES) in het jargon. Hoeveel het voor de overname betaalt, wil het niet zeggen, maar het prijskaartje zit ‘nauwelijks onder dat van de overname van AC Tech in 2017’. Met 36 miljoen euro was dat de grootste overname ooit voor Materialise.

Park aan 3D-printers

Meer en meer bedrijven, maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen (onder meer het UZ Gasthuisberg in Leuven) hebben een eigen park aan 3D-printers die ze moeten beheren en aansturen. ‘We staan aan de vooravond van de grote groei van 3D-printing in fabrieken’, zegt Van der Schueren. ‘Met die technologie worden bepaalde onderdelen sneller, goedkoper en beter geproduceerd dan met de klassieke methodes. Maar om zo’n park te beheren heb je software nodig. Almaar meer klanten verwachten dat die software in de cloud draait, zoals Link 3D dat aanbiedt en we dat zelf al doen voor onze medische toepassingen. De coronacrisis heeft ertoe geleid dat bedrijven hun koudwatervrees om data in de cloud te bewaren hebben overwonnen. Ook daar biedt Link 3D een extra troef.’

Door de overname van Link 3D krijgen we makkelijker toegang tot de vele industriële spelers in de wereld die steeds meer 3D-printers gebruiken. Bart Van der Schueren CTO Materialise

'Met Materialise leveren we al jaren de Streamics-software om orders te plannen op 3D-printers’, zegt Van der Schueren. ‘Maar daar stopte het zowat. Met 3D Link krijgen we toegang tot de vele industriële spelers in de wereld die meer en meer 3D-printers gebruiken.’

Link 3D werd opgericht door de New Yorker Shane Fox, ondanks zijn relatief jonge leeftijd al een oude rot in het 3D-printingvak. Eind jaren 2000 werd hij partner en business developer bij Within Technologies. Het bedrijf werd in 2014 verkocht aan Autodesk, bekend van het industriële 3D-tekenprogramma AutoCad. Twee jaar later richtte hij samen met whizzkid Vishal Singh Link 3D op.