Materialise stevent af op recordjaar

Na een sterk tweede kwartaal waagt het Leuvense 3D-printingbedrijf Materialise zich aan een jaarprognose. De omzet zou dit jaar boven het precoronajaar 2019 uitstijgen, en dus een recordniveau bereiken.

Materialise, dat noteert op Nasdaq, kende een goed tweede kwartaal, met een omzet van 50,7 miljoen euro of een derde meer dan in dezelfde periode van 2020. De sterke groei was te danken aan de medische tak, die de omzet met haast de helft zag toenemen tot 17,5 miljoen euro. Ook de industriële poot, goed voor een omzet van 23,3 miljoen euro (+38,7 procent) presteerde uitstekend. De softwaretak kon dat groeitempo niet volgen en zag de omzet met een bescheiden 5 procent toenemen tot 10 miljoen euro.

De hogere omzet vertaalde zich ook in een forse winstgroei. Materialise zag de brutobedrijfswinst (ebitda) meer dan verdubbelen tot 6,9 miljoen euro, terwijl de brutomarge verder aandikte tot 56,1 procent. Netto verdiende het Leuvens bedrijf 3,4 miljoen euro, een pak beter dan het nettoverlies van bijna 2 miljoen euro van een jaar geleden.

Snel herstel

We verwachten dat de omzet dit jaar het niveau van 2019 zal overtreffen, en dicht bij 200 miljoen euro zal eindigen. Peter Leys Voorzitter Materialise

‘Ons sterk tweede kwartaal weerspiegelt ons vlot herstel van de coronacrisis’, beklemtoont voorzitter Peter Leys. 'Op kwartaalbasis groeit onze omzet met 11,3 procent tegenover het eerste kwartaal, en onze aangepaste brutobedrijfswinst met bijna 30 procent. En nog belangrijker, de tweedekwartaalcijfers liggen qua omzet ook 5 procent hoger dan in het precoronajaar 2019. We zijn ook vastbesloten om die groei te versnellen. We verwachten dat de omzet dit jaar het niveau van 2019 zal overtreffen, en dicht bij 200 miljoen euro zal eindigen. Traditioneel verwachten we een sterk vierde kwartaal. Als onze omzet groeit, zullen ook onze operationele kosten toenemen, maar voor de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) geloven we dat 25 miljoen euro haalbaar is.’

Cashberg aanspreken

Leys benadrukt dat Materialise niet zal aarzelen om ook de cashpositie aan te spreken om de groei te bestendigen. Het bedrijf haalde in juni nog 110,4 miljoen dollar aan vers kapitaal op in de VS. Dat gebeurde via de verkoop van 4,6 miljoen ADS'en (aan 24 dollar per stuk), die elk recht geven op één aandeel Materialise. ADS'en (American Depository Shares) zijn Amerikaanse effecten waarachter aandelen van een niet-Amerikaans bedrijf schuilgaan.

Daardoor is de cashpositie eind juni gestegen naar 182,8 miljoen euro. Na aftrek van de schulden blijft een nettocashpositie van 76 miljoen euro over.