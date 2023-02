Het enige Belgische techaandeel op de Amerikaanse beurs Nasdaq - als we de farma even buiten beschouwing laten - ging in enkele jaren van de hemel naar de hel. Fried Vancraen, de oprichter en CEO van Materialise, laat zich er niet door opjagen. ‘Het werken op lange termijn zal uiteindelijk ook onze kleine aandeelhouders ten goede komen.’