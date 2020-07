Mechels softwarebedrijf Ixor mee trekker achter corona-app

De interministeriële conferentie Volksgezondheid klopt vandaag de toewijzing van het contract van de coronatraceerapp officieel af. Dinsdag werd duidelijk dat het interfederaal comité testing en tracing, dat instaat voor het opsporen van contacten van besmette personen, het contract wil gunnen aan de Brusselse appontwikkelaar DevSide. Dat wekte verbazing, want het bedrijf van serieel ondernemer Jean-Paul de Ville de Goyet is met een balanstotaal van nog geen 700.000 euro bijzonder klein.

De Tijd verneemt nu dat DevSide voor de effectieve bouw van de app een onderaannemer heeft: het Mechelse softwarebedrijf Ixor. Dat telt 70 medewerkers en draaide in 2018 7 miljoen euro omzet. 'Jean-Paul nam het initiatief om een Belgisch consortium uit te bouwen voor het project rond de coronatraceerapp', duidt Roel Verbeeck, managing director van Ixor. 'We hebben samen een voorstel ingediend, maar wij zijn duidelijk onderaannemer. We werken ook met professoren van de VUB en de ULB, die ons adviseren over de veiligheid van de app.'