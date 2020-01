Mechelse leverancier Ariane-raketten wordt Frans

De Franse groep Saint-Gobain koopt het familiale Mechelse hightechbedrijf HTMS.

De 20 jaar oude Mechelse onderneming High Tech Metal Seals (HTMS) verandert van eigenaar. De Franse industriƫle reus Saint-Gobain, een fabrikant van onder meer bouwmaterialen en autoruiten, neemt de onderneming over, maakte Saint-Gobain dinsdag bekend.

HTMS werd opgericht in 1999 door twee werknemers van een bedrijf dat zich toelegde op kunststofdichtingen. Ze startten zelf een firma omdat ze dachten dat ze het beter konden. Twee decennia en zowat 50 werknemers later is hun project een succes. HTMS sleepte al heel wat onderscheidingen in de wacht en gooit internationaal hoge ogen met zijn hightech metalen afdichtringen voor de industrie.

Kernenergie

Die worden gebruikt in een brede waaier van toepassingen waar de klassieke dichtingen en dichtingsmaterialen niet kunnen worden ingezet, omwille van de veeleisende omgevingsfactoren zoals extreme temperaturen of dito druk. Vandaar dat de klanten van HTMS zich in erg gespecialiseerde sectoren bevinden zoals lucht- en ruimtevaart, kernenergie, olie en gas en petrochemie.

Een van de referenties van het Mechelse bedrijf zijn de motoren van de Ariane-raketten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Winstgevend

Het is niet bekend wie precies de eigenaars zijn van HTMS, maar het bedrijf is waarschijnlijk op zijn minst deels in handen van de oprichters. Tot de bestuurders behoort Paul Van den Broeck, de echtgenoot van een van de stichters, Liesbet Schwartz. Ruud Ilegems, de tweede oprichter, is ook nog bestuurder.

Ook de omzet is niet bekend. HTMS is wel erg winstgevend: in 2018 was er een nettoresultaat van 1,8 miljoen euro.