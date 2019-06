Mediamagnaat John de Mol sleept Facebook voor de rechter

In Amsterdam is het kort geding begonnen dat de media-ondernemer John de Mol aanspant tegen Facebook. Hij eist dat de socialemediasite een halt toeroept aan nepadvertenties voor bitcoinproducten waarin zijn naam en foto worden gebruikt.

John de Mol, de bedenker van het tv-format 'Big Brother' en de oprichter van de mediagroep Talpa, is een van de bekende Nederlanders van wie de naam en foto opduiken in dubieuze Facebook-advertenties die mensen aanzetten om in bitcoin te investeren. Ook de zanger Marco Borsato en de tv-persoonlijkheid Humberto Tan maakten het mee. In ons land hadden onder andere de ex-wielrenner Eddy Planckaert, de actrice Veerle Baetens en minister Maggie De Block er last van.

Onwelwillendheid

Filters omzeild

De fundamentele vraag is in welke mate de socialemediasite zelf verantwoordelijk is voor valse reclame die door malafide adverteerders online gezet wordt. Volgens de advocaat van Facebook is het bedrijf even gefrustreerd als De Mol zelf over de nepadvertenties, die Facebooks reclamevoorwaarden schenden.