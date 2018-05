Medische afdeling en overname boosten omzet Materialise

Materialise ziet zijn omzet oplopen en dat is voornamelijk te danken aan de medische divisie van het bedrijf en de recente overname van het Duitse ACTech.

Het 3D-printingbedrijf Materialise heeft vrijdag zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. Het Leuvense bedrijf, met een notering op Nasdaq, ziet zijn omzet stevig groeien met 37,5 procent tegenover het eerste kwartaal in 2017. De totale omzet bedraagt 43,9 miljoen euro en kan voornamelijk toegeschreven worden aan de sterke prestatie in de medische divisie en aan de recente overname van het Duitse AC Tech. Bovendien is de aangepaste kasstroom gestegen met 85,7 procent van 2,8 miljoen euro naar 5,2 miljoen euro.

Daarmee voldoet Materialise aan de verwachtingen van de analisten: zij voorspelden voor het eerste kwartaal een omzet van 43,2 miljoen euro en een EBITDA van 5,2 miljoen euro. Op vlak van omzet kan Materialise de verwachtingen dus overtreffen.

In het eerste kwartaal van 2018 heeft het bedrijf wel een nettoverlies van 183.000 euro geboekt, maar dat is evenwel een goede prestatie in vergelijking met het nettoverlies van 816.000 euro in dezelfde periode voordien.

Implantaten

De segmenten 'Materialise Medical' en 'Manufacturing' hebben voor een groot stuk bijgedragen aan de 37,5 procent omzetstijging. De omzet van de medische divisie, die onder andere implantaten maakt, stijgt met 20,3 procent tegenover het eerste kwartaal van 2017 en de omzet van 'Manufacturing' stijgt met 76,3 procent. De softwaredivisie daarentegen daalt met 2,9 procent.

Voor het komende jaar mikt het bedrijf op een omzet tussen de 180 en 185 miljoen euro en een aangepaste kasstroom tussen 22 en 25 miljoen euro. Voorzitter Peter Leys kijkt hoopvol naar de toekomst en zegt dat het bedrijf goed op weg is om de financiële verwachtingen waar te maken.

'In het eerste kwartaal van 2018 hebben we ons gefocust op de lopende samenwerkingen en vele initiatieven die we hebben opgezet de afgelopen jaren. Die strategie heeft vooral successen geboekt in onze medische divisie, waar we een omzetgroei van 20 procent hebben gerealiseerd', aldus Leys. Hij benadrukt bovendien dat ACTech het goed doet en bijdraagt aan de goede prestaties van Materialise.

Metalen onderdelen