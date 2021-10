Medische start-up Dobco in Italiaanse handen

Het Italiaanse Dedalus, in ons land bekend als overnemer van de IT-poot van Agfa, koopt de start-up Dobco Medical Systems. Het prijskaartje is niet bekend.

Het tienjarig softwarebedrijf Dobco Medical Systems is gespecialiseerd in online medische beeldvorming. Via zijn software, PACSon Web, kunnen medische beelden en verslagen uitgewisseld worden. Volgens Dobco maken negen op de tien Vlaamse ziekenhuizen gebruik van de oplossing.

Het investeringsfonds Fortino rond Duco Sickinghe (ex-CEO Telenet) investeerde in 2018 in het bedrijf en kreeg een minderheidsbelang in handen. Oprichters Jan Dobbenie en Kristof Coucke bezaten de rest van de aandelen. Fortino legde toen 2,2 miljoen euro op tafel. Dat geld vloeide in de eerste plaats naar de uitbreiding van het commercieel team van Dobco.

Agfa

Maar daar komt nu verandering in. Het Italiaanse Dedalus koopt het Belgische bedrijf voor een onbepaald bedrag. Dedalus is een Italiaanse speler in medische beeldvorming. De groep doet bij Belgische beleggers allicht een belletje rinkelen: ze kocht eind 2019 het gros van Agfa HealthCare's IT-activiteiten voor een ondernemingswaarde van 975 miljoen euro.

Dedalus zit in de handen van het investeringsfonds Ardian en van de Abu Dhabi Investment Authority (Adia). Oprichter Giorgio Moretti heeft nog een kwart van de groep in handen.