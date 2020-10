Meer dan 1 miljoen mensen werken voor Amazon

Amazon kende opnieuw een sterke groei in het derde kwartaal. Ook de prognoses voor het vierde kwartaal overtreffen de verwachtingen van analisten.

De ecommercereus uit Seattle verwacht in het vierde kwartaal van 2020 een omzet te boeken tussen 112 en 121 miljard dollar. Analisten dachten aan 112 miljard dollar. Amazon ziet de omzet dit jaar floreren door de coronapandemie omdat mensen winkelbezoeken willen vermijden. In de VS verdeelt Amazon ook voeding.