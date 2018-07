Meer gebruikers en meer verlies voor Spotify

De toename, die er voor een groot stuk komst dankzij kortingacties, is een stevige opsteker voor het bedrijf dat sinds begin april noteert op de beurs van New York . Maar Spotify blijft wel zwaar verlieslatend. Netto vergrootte Spotify zijn verlies zelfs van 188 miljoen tot 394 miljoen euro.

Spotify is al verlieslatend sinds de oprichting in 2008. Het geeft veel geld uit aan de rechtenhouders van de muziek die het streamt. Van elke euro die binnenkomt gaat bijna 80 cent naar de rechtenhouders.

De prioriteit van het bedrijf, zoals ook bij de beursintroductie gecommuniceerd werd, is voorlopig niet winst maken maar wel groeien. En groei is er wel. De omzet dikte aan met 26 procent tot 1,27 miljard dollar, in lijn met de verwachtingen.

Er was ook een voorzichtig geluid. Voor het einde van het jaar wil Spotify tussen de 93 en 97 miljoen betalende gebruikers tellen en tussen 199 en 207 miljoen in totaal. Eerder was die prognose nog 96 miljoen betalende abonnees en 208 miljoen in totaal.