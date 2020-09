Megadeal in chipland ligt in handen van toezichthouders

Het Amerikaanse Nvidia staat op het punt een van de belangrijkste chipontwerpers, het Britse Arm, over te nemen. Onder druk van de politiek kunnen alleen toezichthouders de megadeal in halfgeleiderland nog blokkeren.

Noem een product en de Britse chipontwerper Arm heeft er wel iets mee te maken.

'Het bedrijf heeft een bereik dat anders is dan welk ander bedrijf ook in de geschiedenis van technologie', zegt Jen-Hsun Huang, topman van Nvidia, tegen het persbureau Bloomberg over de nakende overname van Arm. De Tawainees-Amerikaanse oprichter overdrijft niet. Noem een product en de Britse chipontwerper Arm heeft er wel iets mee te maken. Het Britse bedrijf ontwerpt microprocessoren voor mobiele telefoons, zelfrijdende auto's, medische apparatuur, enzovoort. Bijna elk apparaat draait op de technologie van Arm.

Nvidia, een producent van computerhardware uit Santa Clara in Californië, kondigde zondag de megadeal van 40 miljard dollar aan in een persbericht. De Amerikanen telt 21,5 miljard in aandelen en 12 miljard in contanten neer voor het in Cambridge gevestigde bedrijf, waaronder ook 2 miljard dollar tekengeld.

Met de overname van Arm wil Nvidia niet alleen hoge winstmarges, maar ook grotere volumes. Olivier Braet Onderzoeker VUB

De hofleverancier van grafische kaarten aan de game-industrie betaalt volgens brokers een 'stevige' prijs. Maar de missie is duidelijk. 'Met de overname wil Nvidia diversifiëren naar de bredere markt. Het wil niet alleen hoge winstmarges, maar ook grotere volumes', zegt Olivier Braet, senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel.

Klanten wegjagen

Klanten van Arm zijn Apple, IBM, Huawei en Samsung en honderden andere bedrijven. Analisten zien ze mogelijk van streek geraken door de deal, waardoor ze binnenkort samenwerken met een directe concurrent, Nvidia.

Topman Huang probeert ze gerust te stellen. Nvidia zal zich volgens hem 'neutraal' opstellen en wil vooral geen bestaande klanten wegjagen. Zo blijft Arm gevestigd in Cambridge.

De Britse chipontwerper is zelf ook een beduchte uitdager van deze partijen. Apple, Samsung, Broadcomm en Qualcomm gebruiken ofwel de designs van Arm of ze hebben een licentie om zelf te ontwerpen.

Geopolitieke scheuren

Het ontwerpen van chips gebeurt vooral in de VS en Europa, maar productie zit veelal in China. Sinds de handelsoorlog met de VS storten de Chinezen zich ook met man en macht op chipdesign.

Corné van Zeijl, analist bij de Nederlandse vermogensbeheerder Actiam, verwacht niet dat Peking roet in het eten gooit. 'Je ziet geopolitiek steeds meer scheuren, maar bedrijfsmatig kunnen ze helemaal niet van elkaar af.'

Hij noemt Apple als voorbeeld. 'Alle apparaten worden in de VS ontwikkeld, maar in Azië in elkaar geschroefd. Die productiestromen kan je niet zomaar uit elkaar halen.'

Mogelijk ligt de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk wel dwars. De Britse Competition and Mergers Authority zou de transactie niet blokkeren, maar kan wel extra voorwaarden stellen, zei een beleidsmedewerker aan de BBC. Toen het Japanse Softbank vier jaar geleden 31,4 miljard dollar neertelde voor Arm, toen de grootste deal in de halfgeleiderindustrie, hield de waakhond zich nog koest.

Koersen omhoog