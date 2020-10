Megadeal in chipsector: AMD slorpt Xilinx op

Het Amerikaanse chipconcern Advanced Micro Devices slorpt voor een slordige 35 miljard dollar in aandelen zijn sectorgenoot Xilinx op. AMS wordt op die manier een stevigere concurrent voor Intel.

Voor Lisa Su, de topvrouw van AMD, is de megadeal de kroon op het werk. Toen ze in 2014 de leiding bij AMD kreeg, verkeerde het schuldenrijke bedrijf in volle crisis. Ze is er de voorbije jaren in geslaagd de schuldenberg af te bouwen en de focus te verleggen naar steeds krachtige microprocessoren.

Die aanpak heeft vruchten afgeworpen, want AMD zag zowel de omzet als de winst de afgelopen jaren stijgen, net als de beurskoers. Een jaar geleden kon je het aandeel oppikken voor 34 dollar, vandaag voor meer dan 82 dollar.

Met de overname van Xilinx, dat chips maakt voor mobiele netwerken, doet AMD een schijnbaar uitstekende zaak. Het laat toe om het gamma aan chips te verbreden, toegang te krijgen tot nog meer rendabele markten en ook de klanten in de markt van de datacentra beter te bedienen.

Dankzij de overname zet AMD de marktpositie van het Amerikaanse Intel verder onder druk. AMD zal over een groter O&O-budget beschikken dan zijn grote rivaal, en een breder productgamma kunnen aanbieden.

Premie van 25 procent

Beleggers en analisten toonden zich de afgelopen weken wel ongerust over de schulden die AMD zou moeten aangaan om de overname te financieren. Zij vreesden dat de chipgigant zichzelf opnieuw in nesten zou werken door te veel schulden aan te gaan. Maar Su heeft die onrust weggenomen door te kiezen voor een deal in aandelen.

De aandeelhouders van Xilinx krijgen 1,7234 AMD-aandelen in ruil voor 1 aandeel Xilinx. Dat waardeert dat laatste op 143 dollar per aandeel, of een kwart meer dan de slotkoers van maandagavond en 35 procent boven die van begin oktober, toen het nieuws over een mogelijke deal uitlekte. In de nieuwe groep zullen de aandeelhouders van AMD nog 74 procent van de aandelen in handen hebben.

De overname moet nog goedgekeurd worden door de aandeelhouders en toezichthouders, waaronder de autoriteiten in China. Dat proces zal in totaal 18 maanden duren, schat AMD. Zodra de deal officieel rond is, zal Xilinx onmiddellijk bijdragen tot de rendabiliteit.

Kleiner broertje

AMD was in het derde kwartaal goed voor een omzet van 2,8 miljard dollar, ruim 56 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het chipconcern profiteerde volop van de groeiende vraag naar pc’s, de toenemende populariteit van gaming en de vraag naar chips voor datacenters. Netto verdiende AMD 380 miljoen dollar in het derde kwartaal. Voor dit kwartaal rekent het op 4 miljard dollar omzet.