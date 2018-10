Melexis-topvrouw Chombar: 'De wei ziet er nog altijd even groen uit'

Ondanks een winstalarm kijkt de halfgeleiderproducent vol vertrouwen naar het toekomstige groeipotentieel.

Melexis stelde beleggers woensdagmorgen teleur met zijn derdekwartaalresultaten en vooral de sombere toon voor de rest van het jaar. Het aandeel van de producent van halfgeleiders voor auto's keldert bijna een tiende en staat daarmee 37 euro of 40 procent onder de piek van midden juni (92,20 euro).

De meeste analisten zien in de koersval vooral een opportuniteit om het aandeel op te pikken. Het groeiverhaal op de lange termijn blijft intact, luidt het. Het analistenheir zit daarmee op dezelfde lijn als CEO Françoise Chombar. 'We vermoeden dat het een bescheiden en korte correctie wordt.'

Melexis verlaagde vanmorgen zijn groeiverwachtingen voor het slotkwartaal van 2018. Wat is er aan de hand?

Françoise Chombar: 'Het afgelopen kwartaal voldeed aan de verwachtingen. Het plaatje voor het huidige vierde kwartaal is minder duidelijk. Wel duidelijk is dat onze klanten onzeker worden door het handelsbeleid dat de Amerikaanse president Donald Trump voert. Dat doet hen in hun kosten snoeien. Een van de eerste maatregelen is dan de voorraden afbouwen en de bestellingen uitstellen. Onze klanten wachten af.'

Is dit een tijdelijk fenomeen of kan het kwartalen lang aanslepen?

Chombar: 'Globaal is er een groeivertraging, dat is duidelijk. Hoe groot ze zal zijn en hoe lang ze zal duren, weet niemand. We zien enkel wat we vandaag zien. De situatie is heel volatiel. De beslissingen van Trump zijn zo onvoorspelbaar dat morgen er alweer anders kan uitzien dan vandaag.'

'Wij vermoeden dat het een bescheiden correctie wordt die niet zo lang duren. Dat gevoel vloeit voort uit de signalen die we krijgen voor de middellange en lange termijn: de verwachtingen van de klanten, de business die we winnen van concurrenten. Onze bestaande producten groeien en de nieuwe, die we volgend jaar lanceren, worden goed onthaald.'

'Het is afwachten hoe de korte- en langetermijntrends zich gaan verhouden. Maar we hebben zeker vertrouwen in de toekomst.'

De Chinese automarkt - met een productie van 25 miljoen wagens (2017) 's werelds grootste - toonde in september een daling van bijna 12 procent. Hoeveel last heeft Melexis van die krimp?

Chombar: 'Het is evident dat Melexis afhankelijk is van het aantal wagens dat wordt verkocht. Maar het is lang niet de belangrijkste factor. Het aantal elektronica dat in een auto steekt, weegt zwaarder door. Dar is nog altijd groei, in de verschillende productlijnen. Dat is in China niet anders, waar het aantal halfgeleiders in auto's heel snel stijgt.'

'Algemeen zitten in elke auto gemiddeld tien sensoren van Melexis, en dat aantal zal door de opmars van properdere, elektrische en zelfrijdende auto’s alleen maar toenemen.'

'Van alle trends profiteert Melexis het meest van de beslissing om schonere lucht na te streven. Veel van onze producten ondersteunen die trend: bijna al onze magnetische en druksensoren, net als de sensoren voor temperatuur, geïntegreerde en intelligente aansturingen en de sensor interfaces.'

U zei begin vorig jaar dat Melexis nog lang op een goede wei zit. Is dat met de huidige vertraging nog altijd het geval?