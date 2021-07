Melexis trekt opnieuw prognoses op

Met een omzet van 1589,1 miljoen euro, komt het kwartaalcijfer aan de bovenkant van de vork tussen 155 en 160 miljoen euro uit die Melexis na het eerste kwartaal voorspelde. Dat is goed voor een groei van 58 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij komt dat negatieve wisselkoerseffecten dit jaar dan nog eens een negatieve impact van 4 procent hadden, in vergelijking met vorig jaar.

Grootste uitdaging in dat doel is kunnen voeldoen aan de vraag, laat Melexis nog optekenen. 'We zijn vandaag eerder gehinderd door het aanbod dan de vraag', aldus CEO Françoise Chombar, in haar laatste toelichting als CEO. 'Maar we slagen er voorlopig zeer goed in om het beschikbare materiaal eerlijk over onze klantenbasis te verdelen.'