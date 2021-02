Melexis-veteraan volgt Chombar op

'Marc is goed geplaatst om Melexis door de transitie te leiden waarin de automobielindustrie zich bevindt', zegt Françoise Chombar over haar opvolger Marc Biron.

De Luikenaar kent Melexis als zijn broekzak. Biron, burgerlijk ingenieur en doctorandus in de toegepaste wetenschappen, is sinds 1997 aan de slag bij de Ieperse techparel. De vijftiger was achtereenvolgens verantwoordelijk voor de divisies hall sensor/engine management, global development & quality, en sense & drive, de grootste poot van de chipspecialist.