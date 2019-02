Melexis waarschuwt voor eerste omzetdaling in tien jaar

Melexis verwacht voor het eerst in jaren een lagere omzet. Met die sombere outlook geeft de chipfabrikant aan dat de crisis in de autosector langer dan verwacht aansleept.

Het bedrijf kan zo opnieuw met een tweecijferige groei uitpakken. Maar daarmee is het binnenkort gedaan. CEO Françoise Chombar verwacht dat de omzet dit jaar onder het niveau van 2018 zal liggen. Daarmee zou Melexis de eerste omzetdaling sinds het crisisjaar 2009 boeken.

Melexis had na het zwakke derde kwartaal al een winstwaarschuwing uitgestuurd, die tot een zware koersval leidde. Het bedrijf lijdt als toeleverancier voor de autosector zwaar onder de onzekere economische en geopolitieke situatie als gevolg van de wereldwijde handelsspanningen. Daardoor gaan de klanten van Melexis voorzichtiger om met hun voorraadniveaus. 'Dat marktgedrag is nog niet veranderd', zegt CEO Françoise Chombar nu.

Ook de komende maanden verwacht Chombar geen beterschap. 'Tenzij de geopolitieke spanningen versterken, zal een vernieuwde positieve ordertrend pas in de tweede helft van 2019 opkomen', klinkt het.

Lagere winst

Ook de winst zal dit jaar lager liggen. Melexis rekent in 2019 op een brutomarge rond de 43 procent, tegenover 45,9 procent vorig jaar. De crisis in de autosector is dus nog niet voorbij.