'Als je een marathon hebt gelopen, en er is niemand om het op sociale media te delen, heb je hem dan wel gelopen?' De zin komt van een cartoon van drie jaar geleden uit het Amerikaanse weekblad The New Yorker. Een variant daarop zou kunnen klinken als: 'Als je een marathon hebt gelopen, en het staat niet op Strava, en je krijgt er geen kudos voor, is het dan wel gebeurd?'

Strava is een van de populairste namen in een peloton van nicheapps voor amateursporters. De bewegingstracker werd in 2009 opgericht door Michael Horvath, samen met studiebuddy Mark Gainey, en bouwde door de jaren heen een fanbasis op bij mensen die sporten zeer ernstig nemen. Op Strava - naar het Zweedse werkwoord sträva: 'streven' of 'zich inspannen' - registreren meer dan 50 miljoen sporters elke gelopen, gefietste of gezwommen meter, compleet met details over route, hartslag, aantal verbrande calorieën en andere onmisbare data. Een ander voordeel van Strava is dat u er knalprestaties kan delen zonder dat u er niet-geïnteresseerden mee moet vervelen op gewone sociale media als Facebook en Instagram.

Betalend. Strava telt meer dan 50 miljoen gebruikers, maar daar verdient de sportapp voorlopig weinig aan. Om dat te veranderen worden meer functies betalend. Risico. De beslissing van CEO Michael Horvath om meer toepassingen achter een abonnement te steken lokte gemengde reacties uit, zeker in deze onzekere economische tijden. Maar Strava rekent op zijn op data beluste atleten. Ex-professor. Medeoprichter Horvath was eerst economieprofessor aan Stanford voor hij in 2009 Strava boven het doopvont hield, samen met kompaan en voormalig studiegenoot Mark Gainey. Comeback. Na enkele jaren op het achterplan nam Horvath eind 2019 het roer van zijn baby weer over, samen met Gainey. Deze week voerden ze de grootste wijziging in hun product door sinds de start.

Een van de functies die Strava geliefd maken, is de mogelijkheid om tijden op een bepaald traject te vergelijken. De Bosberg opgevlamd? Spurtje getrokken op Carrefour de l’Arbre? Dan kan u uw tijd op dat specifieke segment toetsen aan die van andere fietsers, vrienden en vreemden, amateurs én pro’s. Wie echt goede benen heeft, komt in de hall of fame: de top tien van een segment. Het is een van de sociale toepassingen in de app die Strava doen blijven 'plakken' bij zijn gebruikers en waar competitiebeesten van houden.

5 euro

Het is ook een van de functies waar u voortaan voor moet betalen. Horvath en Gainey lichtten deze week hun community in over enkele wijzigingen in de app, met als motivatie: wij investeren in de atleten die investeren in ons. De basisversie blijft gratis, de extra’s kosten voortaan 5 euro per maand. Dat is misschien niet veel, zeker niet voor iemand die al een klein fortuin uitgeeft aan een fiets of een paar schoenen, maar er kwam ook wat kritiek. In tijden van hoge economische onzekerheid een betaalmuur optrekken, net op een moment dat meer mensen door de lockdown aan het bewegen gaan, klinkt wel heel opportunistisch. Een willekeurige gebruiker van het internetforum Reddit: 'Dit voelt als een kick in the balls.'

Maar het is ook ingegeven door economische wetmatigheden. Om geld te verdienen zijn er voor Strava niet veel andere manieren dan het verzilveren van zijn groeiende aantal devote gebruikers, zeker als het advertentievrij wil blijven. In hun blogpost zeggen Horvath en Gainey: 'Wat binnenkomt, willen we herinvesteren in nog meer en betere toepassingen. Zo moeten we geen manieren bedanken om je reclame te tonen of je persoonlijke informatie te verkopen.' De kans dat de gok met het betalende abonnement lukt, is trouwens best groot gezien de geloofwaardigheid en het netwerkeffect dat Strava heeft opgebouwd.

Topman Horvath is een ex-economieprofessor aan Stanford. Samen met Gainey roeide hij op hoog niveau tijdens hun studiejaren aan Harvard. Later, toen er geen tijd meer was voor ploegsport, misten ze de cameraderie en kwamen ze op het idee van een virtuele sportclub. De smartphones en gps-horloges die daarvoor nodig zijn, waren net aan hun opmars bezig. Het begon met fietsen, daarna kwam lopen. Vandaag kan u met Strava zelfs uw skiafdalingen of windsurfsessies registreren.

Positieve ervaring

Vanaf het begin waren de ranglijsten van prestaties een belangrijke troef, afgekeken van computergames, maar dan op basis van echte fysieke prestaties. Het duo introduceerde ook zijn versie van de like-duim: de typische 'kudos' om andere gebruikers mee aan te moedigen. Het werd een typisch middel dat van Strava, in tegenstelling tot andere sociale netwerken, een bijna volledig positieve ervaring maakt.

Drie jaar geleden deed het mediaschuwe duo wat veel oprichters van snel groeiende techbedrijven doen: een stap opzij zetten om andere managers hun product naar het volgende niveau te laten brengen. Eind vorig jaar deden ze opnieuw wat veel andere stichters doen: terugkeren aan het roer van hun oude liefde. Horvath werd weer CEO, Gainey uitvoerend voorzitter. Hun doel is Strava nog meer te doen uitblinken in het drukke veld van sportapps, want grote merken als Nike, Asics en Under Armour zitten hen op de hielen.