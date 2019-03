Michel Akkermans steekt 3,6 miljoen extra in Chili Publish

Het Oost-Vlaamse softwarebedrijf Chili Publish krijgt extra geld van de investeerder Michel Akkermans. Daarmee wil het zijn personeel verdubbelen.

‘Mijn pensioen is mislukt’, grapt de investeerder Michel Akkermans als we hem naar zijn lange lijst investeringen vragen.

Sinds de Antwerpenaar in 2014 fortuin maakte met de verkoop van zijn fintechbedrijf Clear2Pay voor 375 miljoen euro investeerde hij aan de lopende band in groeibedrijven. De teller staat op 22 participaties, waaronder Awingu, Citymesh, miDiagnostics, NGData en Seaters.

Schermvullende weergave Investeerder Michel Akkermans ©(bron: wkb)

Akkermans’ nieuwste investering is Chili Publish, dat online software ontwikkelt voor grafische vormgevers en marketeers. Akkermans stopt het bedrijf uit Aalst 3,6 miljoen euro toe, samen met het investeringsfonds Volta Ventures - waar hij voorzitter is - en de familiale investeerder MC Group. Twee jaar geleden pompten de drie al 2,5 miljoen euro in de softwaremaker.

Chili Publish ging in 2010 van start als driemansbedrijfje. Vandaag leidt CEO Kevin Goeminne 45 ontwikkelaars en verkopers in Aalst, 5 in Chicago en 1 in Singapore. Met de verse middelen mikt de dertiger op een verdubbeling van het personeel tot 85 werknemers.

We haalden vorige zomer Coca-Cola binnen voor zijn wereldwijde activiteiten. Kevin Goeminne CEO Chili Publish

In het Amerikaanse kantoor gaat het van 5 naar 15 mensen. Chili Publish haalde er vorige zomer - na een traject van acht maanden - niemand minder dan Coca-Cola binnen. ‘Voor zijn wereldwijde activiteiten’, benadrukt Goeminne. Dichter bij huis gingen de technologiegroep Philips en de supermarktketens Colruyt en Kaufland overstag.

Chili Publish mikt op marketing in de brede zin: print, verpakking en advertenties (off- en online). Met de tool kunnen ook mensen zonder voorkennis grafische ontwerpen maken. Handig voor multinationals als Coca-Cola die een lokale partner in pakweg India laten meewerken aan een reclamecampagne.

De frisdrankengigant is een early adopter en een leider in marketing, stelt Goeminne. ‘Dat we zo’n reus konden binnenhalen deed ons beseffen dat we onze pijlen op de Fortune 500-topbedrijven moeten richten.’

Zijn 15 medewerkers in de VS daarvoor voldoende? Goeminne: ‘We gaan stap per stap. Een verdrievoudiging is al aanzienlijk.’ Akkermans, bestuurder bij Chili Publish, treedt de dertiger bij: ‘België is een uitstekend land om software te maken en te onderhouden.’

Chili Publish verdubbelde de voorbije jaren zijn recurrente omzet naar 3 miljoen euro. Het heeft 250 klanten in 28 landen, waaronder België, Nederland, het VK, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en de VS. Frankrijk is de grootste markt met klanten als de farma- en cosmeticagroep Pierre Fabre en de verpakkingsspecialist Rajapack.