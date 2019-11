Microsoft Japan ziet productiviteit stijgen door kortere werkweek

Microsoft Japan is opgetogen over een experiment met een kortere werkweek in augustus. Die bleek de productiviteit van de werknemers sterk ten goede te komen.

In een poging de work-lifebalans van zijn personeel te verbeteren experimenteerde de techreus in augustus met een werkweek van vier dagen. Elke vrijdag kregen de 2.300 personeelsleden vrijaf, zonder loon of vakantiedagen te moeten inleveren.

Het experiment maakte deel uit van een breder project dat het de Microsoft-personeelsleden makkelijker moet maken hun werk met hun privéleven te combineren. Voor de 'Work-life choice challenge summer 2019' trok het bedrijf ook 100.000 yen (zo'n 830 euro) per werknemer uit om met het gezin op vakantie te gaan of nieuwe vaardigheden te leren.

'Werk een beetje, rust goed en leer veel. Het is belangrijk een omgeving te creëren die je toelaat je doel in het leven te voelen en een grotere impact op je werk te hebben', zei Microsoft Japan-CEO Takuya Hirano bij de lancering. 'Ik wil dat werknemers nadenken en ervaren hoe ze dezelfde resultaten in 20 procent minder tijd kunnen bereiken.'

Minder kosten

39,9% Productiviteit De productiviteit van Microsoft Japan steeg in augustus met 39,9 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

De resultaten, die het technologiebedrijf in een rapport op zijn website publiceerde, zijn opmerkelijk. De productiviteit van het personeel steeg in augustus met 39,9 procent, in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Bovendien bespaarde Microsoft fors op elektriciteit- en printkosten. Het elektriciteitsverbruik daalde in augustus met 23,1 procent en er werden 58,7 procent minder pagina's geprint.

De productiviteitsboost is volgens het bedrijf vooral te danken aan de vergaderingen, die werden geannuleerd, ingekort of online plaatsvonden. Japan staat bekend om zijn doorgedreven vergadercultuur.

Dood door overwerk

Het personeel kon de actie wel smaken. Uit een enquête bleek dat 92,1 procent van de ondervraagden gewonnen was voor het idee van een kortere werkweek. Microsoft Japan plant later dit jaar nog nieuwe experimenten om het werk en het privéleven van zijn personeelsleden beter op elkaar af te stemmen.

De Japanners staan erom bekend veel overuren te maken. Uit een overheidsstudie uit 2016 bleek dat bijna een kwart van de Japanse bedrijven van werknemers verwacht dat ze meer dan 80 overuren per maand maken. De zeer competitieve arbeidscultuur heeft soms nefaste gevolgen, met werknemers die plots overlijden aan een hartaanval of een beroerte. Voor het fenomeen bestaat zelfs een Japans woord: 'karoshi' of 'dood door overwerk'.