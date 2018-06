Microsoft betaalt miljarden voor wat het ooit als ‘kanker' bestempelde

Microsoft betaalt 7,5 miljard dollar (6,4 miljard euro) voor GitHub, een populaire dienst voor programmeurs om hun werk te bewaren en te delen. Het is het sluitstuk van een jarenlang charme-offensief naar onafhankelijke programmeurs.

Mocht u nog nooit van GitHub gehoord hebben: geen paniek, het betekent niet dat u de laatste hype op het internet compleet gemist hebt. GitHub bestaat al tien jaar, maar heeft nu eenmaal een heel specifieke doelgroep: de ruim 28 miljoen aangesloten leden zijn programmeurs die de dienst gebruiken om hun codeerwerk op te slaan en te delen met anderen.

‘De naam is afgeleid van Git, een zogenaamd version management system. Dat is een platform waarop verschillende mensen tegelijk aan een stuk code kunnen werken zonder dat ze in conflict komen met elkaar’, legt Merijn Campsteyn uit, een Leuvense programmeur en CEO van het boekhoudplatform Accounteer. ‘GitHub is gegroeid als een gratis dienst waar alle code publiek beschikbaar was. Intussen hebben ze ook een betalende dienst met extra tools en waar de code niet publiek is. Wij gebruiken dat dagelijks, ons hele team zit erop.’

Open Source

GitHub is dus al eventjes een commercieel bedrijf dat winst nastreeft (en daar niet erg goed in slaagde: het bedrijf is verlieslatend). Toch beschouwen veel gebruikers het vooral als een belangrijke tool van de opensource-community – de beweging van onafhankelijke programmeurs die samen bouwen aan publiek beschikbare code.

Het is veelzeggend dat Microsoft vandaag bereid is om 7,5 miljard dollar op tafel te leggen voor het bedrijf. Er is immers een tijd geweest dat de softwarereus uit Redmond kosten noch moeite spaarde om diezelfde open source beweging te dwarsbomen of zwart te maken. De vorige topman, Steve Ballmer, beschreef Linux, het gratis open besturingssysteem dat concurreert met Windows van Microsoft, in 2001 nog als een ‘kanker’ die de markt voor commerciële software kapot zou maken.

Van die vijandigheid is onder de huidige CEO, Satya Nadella, niets meer te merken. Integendeel, hij voerde de afgelopen jaren een charme-offensief door geld en mensen beschikbaar te stellen voor open source projecten, en deelde steeds meer van de Microsoft-code met externe programmeurs. ‘Je merkt dat ze het belang van open source de laatste jaren hebben ingezien. Ook op GitHub waren ze al heel actief’, zegt Campsteyn.

Ecosysteem

Vanuit de zakelijke logica van Microsoft is dat begrijpelijk. Nadella heeft goed begrepen dat de toekomst van zijn bedrijf niet meer afhangt van dure ‘stand alone’ software, maar wel van een ‘ecosysteem’ dat via de cloud met allerlei externe toepassingen geïntegreerd wordt. Hoe meer ontwikkelaars er met zijn software aan de slag gaan, hoe beter voor Microsoft.

Ze kunnen de code op het platform analyseren om te zien wat goed werkt en wie erachter zit, of ze kunnen er op zoek gaan naar getalenteerde ontwikkelaars Merijn Campsteyn CEO Accounteer, GitHub-gebruiker

Veel adepten van het ‘vrije internet’ zijn de vijandige houding van Microsoft echter nog lang niet vergeten. Sommigen riepen elkaar via sociale media op om GitHub te verlaten. Het concurrerende platform GitLab gewaagde op Twitter van een vertienvoudiging van het volume data dat op zijn platform werd gezet nadat de overname van GitHub bekend werd. Of het om een grote groep gaat, zal echter nog moeten blijken. Veel programmeurs staan vrij onverschillig tegen de overname door Microsoft.

Voor Microsoft zal de overname financieel niet zoveel bijbrengen, maar het bedrijf beschikt met GitHub wel over het ideale instrument om de vinger aan de pols van de developer community te houden. ‘Achterliggend kunnen ze hier heel veel mee doen’, zegt Campsteyn. ‘Ze kunnen de code op het platform analyseren om te zien wat goed werkt en wie erachter zit, of ze kunnen er op zoek gaan naar getalenteerde ontwikkelaars.’