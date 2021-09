Microsoft integreert appwinkels van andere bedrijven in Windows

Microsoft opent zijn vernieuwde appwinkel voor andere bedrijven. Dat zal alvast het geval zijn voor Epic Games en Amazon.

Gebruikers 'zullen winkelapps van andere bedrijven kunnen ontdekken in de Microsoft-winkel op Windows', zegt het bedrijf in een blogpost van Giorgio Sardo, het hoofd van de Microsoft-winkel. Zoals alle andere apps zullen die winkelapps een pagina hebben met productinformatie die kan worden gevonden via een zoekopdracht of door te browsen. 'Gebruikers kunnen ze gemakkelijk vinden en met hetzelfde vertrouwen installeren als gelijk welke andere app in de Microsoft-winkel', zegt Sardo.

De komende maanden doen de winkelapps van Amazon en Epic Games hun intrede in de Microsoft-winkel.

Opvallend nieuws

Nog opvallend nieuws is dat 'appontwikkelaars niet langer inkomsten moeten afstaan aan Microsoft als hun apps hun eigen in-appbetaalsysteem hebben'. Tim Sweeney, de topman van Epic Games, dat bekend is voor de game Fortnite, stak zijn vreugde niet onder stoelen of banken. 'Microsoft leidt de sector weer met Windows, nu een open platform met een open winkel', tweette hij.

Met Apple daarentegen is Sweeney verwikkeld in een verbitterde juridische strijd. Vorig jaar probeerde de maker van Fortnite te ontsnappen aan de commissie van 30 procent die Apple op verkopen aanrekent. Apple gooide de game daarop uit de winkel. Sweeney argumenteerde voor een Californische rechtbank dat Apple een open digitale wereld, een 'metaverse', in de weg staat, maar haalde voor een groot deel bakzeil. De zaak gaat verder in beroep.