Microsoft kijkt naar de prachtige plaatjes van Pinterest

Microsoft toonde de voorbije maanden interesse in een overname van het sociaal netwerk Pinterest. De twee bedrijven hebben schijnbaar weinig met elkaar vandoen, maar de deal zou perfect passen in de nieuwe strategie van de techreus.

Prachtige plaatjes van hippe interieurs, betoverende trouwfeesten en honger opwekkende gerechten. Voor wie op zoek is naar inspiratie, is het 'digitale prikbord' Pinterest al jaren the place to be op het wereldwijde web. Een legertje visueel ingestelde hipsters verzamelt er al wat leuk, lief en aardig is op een netjes geordende manier.

Met Microsoft-CEO Satya Nadella heeft het sociaal netwerk er nu een ietwat onverwachte bewonderaar bij. Volgens Financial Times knoopte de technologiereus de voorbije maanden gesprekken aan met Pinterest over een potentiële overname. Met een huidige waardering van 51 miljard dollar zou dat de grootste prooi zijn die Microsoft ooit binnenhaalt, mocht het tot een huwelijk komen.

De stille eenhoorn Als kind was Ben Silbermann een verwoed verzamelaar van onder andere bladeren en insecten. Omdat hij op het wereldwijde web een plek miste om overzichtelijk te verzamelen creëerde hij in 2009 met twee mede-oprichters Pinterest. Het digitale prikbord werd al snel een favoriete bestemming voor wie visueel inspiratie wilde opdoen. 459 miljoen gebruikers houden er vandaag lijstjes bij van alles wat ze mooi vinden, van interieurs en tuinontwerpen tot ontwerpen voor geboortekaartjes of knutselprojecten. Anders dan andere beloftevolle techstart-ups die op meer dan 1 miljard dollar worden gewaardeerd, kloppen Pinterest en zijn CEO zich niet graag op de borst. Het bedrijf hield aan die rustige vastheid de bijnaam 'de stille eenhoorn' over. Pinterest zag tijdens de pandemie zowel zijn aantal gebruikers als de omzet sterk stijgen. Het boekte in het laatste kwartaal van 2020 meer dan 700 miljoen dollar omzet, een stijging van 76 procent. Daar tegenover staat een winst per aandeel van 43 cent. Het aandeel verzesvoudigde op een jaar tijd, wat het bedrijf nu op 51 miljard dollar waardeert.

Of dat er daadwerkelijk ooit van komt, is uiterst onzeker. Volgens FT liggen de gesprekken momenteel stil. Pinterest-oprichter en -CEO Ben Silbermann (39) heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij Pinterest liever onafhankelijk houdt.

Azure

Toch is de flirt van Nadella interessant, omdat ze een inkijk geeft in de strategie van Microsoft. Het door Bill Gates opgerichte bedrijf werd groot en steenrijk met zijn bekende Windows-besturingssysteem voor pc's en met de veelgebruikte Office-software - Word, Excel en Powerpoint. Maar in een steeds mobielere wereld neemt het belang van die cashkoe af, en moest het bedrijf op zoek naar een nieuwe groeimotor.

Nadella stuurde het bedrijf in de richting van de cloud. Met zijn Azure-platform levert Microsoft vandaag digitale opslagruimte en rekenkracht aan een rijke variëteit aan bedrijven en toepassingen. Het is de tweede speler in de markt voor cloudopslag, na Amazon Web Services.

It's the cloud, stupid

Het is in die strijd om dominantie in de cloud dat de recente overnames van Microsoft - en het huidige gesnuffel aan Pinterest - gekaderd kunnen worden. Hoewel Microsoft sterk staat in de cloud voor klassieke bedrijfstoepassingen, moet het de markt voor online diensten vooral aan Amazon laten. Een grote naam als Pinterest - dat vandaag gebruikmaakt van Amazon Web Services - binnenhalen en verhuizen naar Azure, zou een mooi uithangbord zijn voor de eigen capaciteiten in de cloud.

Diezelfde rationale speelde ook al een belangrijke rol in de eerdere miljardenovernames van de ontwikkelaarscommunity GitHub, het professionele sociale netwerk LinkedIn en het populaire online game Minecraft. Ook de misgelopen poging om de Amerikaanse activiteiten van de bij jongeren razend populaire videoapp TikTok te kopen, moet in die richting worden gezocht.

Vergaarbak data

Niet dat Microsoft tientallen miljarden zou ophoesten om alleen maar een peperduur reclamebord te maken van Pinterest. Een sociaal netwerk waar gebruikers permanent aangeven wat ze mooi vinden en waar ze van dromen, is natuurlijk een vergaarbak aan interessante data voor allerlei toepassingen, van het aanbieden van advertenties tot het trainen van AI-algoritmes. Van LinkedIn gebruikt Microsoft vandaag ook al data om zijn andere producten en diensten beter mee te maken.