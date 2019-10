Microsoft klopt Amazon verrassend in strijd voor miljardencontract Pentagon

Het bewuste JEDI-project, of Joint Enterprise Defense Infrastructure, moet het Amerikaans leger een boost geven. Door meer data te poolen en te delen via de cloud moet Defensie sneller en veiliger kunnen werken, klinkt het.

'We zijn verrast door de uitkomst', zei een woordvoerder van Amazon. 'We zijn de duidelijke leider in cloudcomputing. Een gedetailleerde analyse van de verschillende offertes moet duidelijk tot een andere conclusie leiden.' Volgens Defensie is alles volgens de regels verlopen.

Voor Microsoft is het contract een enorme opsteker. Een analist noemt het een 'paradigmashift' voor het bedrijf van topman Satya Nadella, die Microsoft de voorbije jaren terug op de kaart zette door zwaar in te zetten op clouddiensten. 'Dit legt de strijd op de cloudmarkt in de komende tien jaar in een andere plooi. Voor Amazon en Bezos is het een schok, voor Microsoft luidt het een nieuwe periode van groei op die markt in.'