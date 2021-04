Microsoft sluit miljardendeal rond futuristische headsets voor soldaten

Specifiek zal Microsoft het Amerikaanse leger voorzien van 'Integrated Visual Augmentation System'-headsets. Die moeten soldaten helpen trainen, inzoomen op doelwitten of bewust maken van dreigingen door een extra laag van contextuele informatie op de realiteit te leggen, staat in de aankondiging van de deal woensdag .

'Het programma creëert een verhoogd bewustzijn van de omgeving en maakt het delen van informatie en het nemen van beslissingen in verschillende scenario's mogelijk', zegt Microsoft-specialist Alex Kipman in een blogpost . 'De headsets verhogen de veiligheid van de soldaten en maakt ze doeltreffender.'

Om de hoek kijken zonder je te verplaatsen

James McConville, de stafchef van het Amerikaanse leger, is lyrisch. Volgens hem veranderen de futuristische headsets de 'way we do business' fundamenteel. Ze zijn bedoeld voor stedelijke omgevingen met man-aan-mangevechten.