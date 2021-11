Microsoft wil Belgische digitalisering versnellen met nieuwe datacenters

Met een investering in een netwerk van Belgische datacenters wil techreus Microsoft een turbo zetten onder de digitalisering in ons land. 'Dat kan een golf aan innovatie in gang zetten.'

Naarmate de wereldeconomie meer digitaliseert, hebben we rekenkracht nodig. Véél rekenkracht. Om die datahonger te stillen bouwt de techreus Microsoft in sneltempo datacenters over de hele wereld, om lokaal en supersnel toegang te verschaffen tot zijn slimmecloudtechnologie Azure.

Nu is het in die investeringsdrift de beurt aan ons land. Op een persconferentie kondigde Microsoft dinsdag aan dat het begonnen is om van België een 'data center region' te maken.

De essentie Microsoft maakt van België een 'data center region' in zijn wereldwijde cloudinfrastructuur.

Die investering moet Belgische bedrijven voorzien van lokale dataopslag en supersnelle toegang tot rekenkracht.

Die mogelijkheid kan een golf aan innovatie ondersteunen en de digitalisering van ons land versnellen.

Driehoek

Het techbedrijf bouwt op drie - geheime - locaties in ons land datacenters. De punten van die driehoek staan ver genoeg uiteen om ze fysiek van elkaar te scheiden als veiligheidsmaatregel, zodat bij een brand niet het hele netwerk in gevaar komt. Maar ze staan ook dicht genoeg om naadloos - binnen 2 milliseconden - met elkaar te communiceren, zodat ze als één vloeiend geheel kunnen werken.

Deze investeringen zullen onze digitale concurrentiekracht versterken. Alexander De Croo Premier (Open VLD)

Dat netwerkje aan datacenters moet de locomotief worden waaraan de klanten van Microsoft hun innovatieplannen kunnen haken. Door de cloud lokaal te verankeren komt het bedrijf niet enkel tegemoet aan de eisen van veel klanten om data lokaal op te slaan, het verzekert hen ook van een lage 'latency', de responstijd van de rekenkracht waar ze beroep op doen. Die ultralage responstijd is nodig in een waaier aan innovaties die op ons afkomen, van zelfrijdende voertuigen tot AR- of VR-toepassingen.

Turbo

Microsoft is ervan overtuigd dat de investering een turbo zet onder de economische groei en digitalisering van de Belgische economie. Een door Microsoft bestelde studie door het onderzoeksbureau IDC claimt dat de cloudinvestering in vier jaar onrechtstreeks 60.000 banen zal scheppen en voor 31,5 miljard euro aan nieuwe inkomsten genereren voor onze economie.

60.000 banen Volgens Microsoft zal de investering in datacenters onrechtstreeks 60.000 jobs opleveren.

Wanneer die supersnelle cloudtoegang beschikbaar wordt voor Belgische klanten, is nog niet helemaal duidelijk. De bouw van de datacenters is opgestart, maar door de complexiteit vergt dat tijd. Didier Ongena, general manager van Microsoft BeLux, vergelijkt het qua timeframe met de bouw van een ziekenhuis.