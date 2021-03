Miljard boete voor Alibaba al bij al milde straf

Alibaba hangt een boete van bijna 1 miljard dollar boven het hoofd. Peanuts voor de cashmachine die 'het Chinese Amazon' is. Bovendien moet het management niet ingrijpen in de kernactiviteit.

Het kartelonderzoek van de Chinese autoriteiten naar de e-commercereus Alibaba krijgt stilaan zijn beslag. Het werd eind vorig jaar geopend nadat was gebleken dat Alibaba de handelaars op zijn platform verbood hun waren ook via andere e-commerceplatformen als JD.com aan te bieden.

Alibaba riskeert een recordboete van meer dan 975 miljoen dollar, weten bronnen van The Wall Street Journal. 975 miljoen, het huidige record, is het bedrag dat de Amerikaanse chipreus Qualcomm in 2015 in China moest ophoesten na het schenden van de concurrentieregels.

Daarnaast moet Alibaba, opgericht door miljardair Jack Ma, mogelijk activiteiten afstoten die geen verband houden met zijn kernactiviteit, e-commerce. Een immense opluchting voor de toplui van het bedrijf, want een opgelegde ingreep in de kern van het bedrijf zou veel grotere gevolgen hebben. Alibaba is ook actief in entertainment, media, cloud computing en artificiële intelligentie.

Milde straf voor populaire reus

Hoewel het de grootste boete ooit wordt in de Chinese bedrijfsgeschiedenis is het duidelijk dat de Chinese president Xi Jinping de internetgrootmacht niet wil verpletteren. 1 miljard is peanuts voor een reus met een nettowinst van 20 miljard dollar. De reactie van beleggers spreekt boekdelen: het aandeel Alibaba steeg vrijdagochtend met bijna 2 procent op de beurs van Hongkong. Sinds het begin van het kartelonderzoek zagen de aandelen Alibaba meer dan 200 miljoen dollar in rook opgaan, een kwart van de beurswaarde.

De milde straf dankt Alibaba aan zijn immense populariteit in de Chinese huiskamer en zijn vitale belang voor 's lands economie. Vorig jaar hebben 780 miljoen Chinezen een aankoop gedaan op het platform - de helft van de bevolking. Met 110.000 werknemers is het ook een belangrijke werkgever. En last but not least, het aandeel Alibaba is erg in trek bij wereldwijde investeerders. Kortom: Alibaba is de trots van China, een showcase voor technologische innovatie.

De boodschap voor Alibaba is duidelijk: volg president Xi Jinping, niet oprichter Jack Ma.

De grootmacht wordt niet hardhandig aangepakt, maar de boodschap is duidelijk: volg de Communistische Partij, niet oprichter Jack Ma. Die boodschap geldt voor alle Chinese techbedrijven. Hoe groot of innovatief ze ook zijn, ze worden verwacht in het gelid te lopen en inspanningen te doen om de armoede te bestrijden, een van de stokpaardjes van president Xi.

Alibaba moet zich dus (verder) distantiëren van zijn oprichter. Al is de rechtstreekse afstand al groot. Ma bouwde zijn belang afgelopen zomer af tot minder dan 5 procent. In 2019 stapte hij op als voorzitter, maar hij behield een belangrijke machtspositie.

De band met miljardair Ma is wel nog groot via zijn Ant Group, de fintechgigant die voor een derde eigendom is van Alibaba. President Xi blokkeerde vorig jaar de langverwachte monsterbeursgang (35 miljard dollar) van de financiële duizendpoot, omdat hij woedend was dat Ma openlijk kritiek op de partij had geuit. Xi was ook boos over de rijkdom die sommigen zouden vergaren dankzij de beursintroductie.