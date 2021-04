Miljardenbod op Toshiba

De pc- en televisie-activiteit werden enkele jaren geleden van de hand gedaan. Toshiba was ooit de vaandeldrager van een ontluikende laptopmarkt, maar verkwanselde die toppositie compleet. De Japanners hadden last van een te dure yen, kregen concurrentie van de oprukkende Chinezen en slaagden er onvoldoende in te innoveren zoals de Amerikanen.

Chips en Fukushima

De Japanse regering zal in elk geval zijn goedkeuring moeten geven aan de deal, alvorens het bedrijf in buitenlandse handen kan terechtkomen. Toshiba levert namelijk technologie voor militaire doeleinden. Verder is het concern onder meer actief in de wereld van kerncentrales en levert het een belangrijke bijdrage aan de ontmanteling van de kerncentrale van Fukushima.