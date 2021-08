Miljardendeal in betaaldiensten

Betaalspecialist Square is op Wall Street intussen ruim dubbel zoveel waard als Twitter, het bekendere bedrijf van oprichter Jack Dorsey

Square, het andere bedrijf van Twitter-oprichter Jack Dorsey, legt 24 miljard euro op tafel voor één van de grote winnaars van de pandemie, het Australische kredietkaartalternatief Afterpay.

Mocht u er nog aan twijfelen, fintech is booming business. Betaalspecialisten als Adyen en Klarna zijn op korte tijd uitgegroeid tot de waardevolste Europese technologiebedrijven. En in de Verenigde Staten is Square , het andere bedrijf van Jack Dorsey, met een beurswaarde van 113 miljard dollar intussen dubbel zo groot als socialemediabedrijf Twitter , dat met alle aandacht gaat lopen.

Dorsey zet de stevig gestegen beurskoers van Square nu in als pasmunt voor een miljardendeal. Square lanceert een bod op 29 miljard Amerikaanse dollar (24 miljard euro) uit op Afterpay, het grootste bod ooit op een Australisch bedrijf.

Square en Afterpay hebben hetzelfde doel. We bouwden beide onze bedrijven uit om het financieel systeem eerlijker en toegankelijker te maken Jack Dorsey Square-CEO

Concreet biedt Square 0,375 eigen aandelen voor elk aandeel Square, een aandelenruil die Afterpay op 126,21 Australische dollar per aandeel waardeeert. Dat is een premie van 31 procent op de slotkoers vrijdag en een veelvoud van de nog geen 10 dollar die het aandeel begin 2020 - vóór de start van de pandemie - waard was.

De beurskoers illustreert de snelle groei in populariteit van Afterpay. De app groeide vooral bij Angelsaksische jongeren tijdens de pandemie als kool. Afterpay profileert zich als alternatief voor kredietkaarten en laat consumenten toe een aankoop in vier renteloze schijven te betalen. Klanten betalen alleen een conmissie als ze een betaling missen, waarop hun rekening geblokkeerd wordt tot het saldo betaald is.

Het tot nog toe verlieslatende Afterpay haalt zijn inkomsten uit handelaars, die een percentage van elke transacties betalen. Afterpay zet zich in de markt als alternatief voor klassiek consumentenkredieten en kredietkaartschulden.