Miljoenen Europees geld voor zelfhelende Brusselse robots

Brubotics, het roboticalab van de VUB, is de trekker van een nieuw Europees onderzoek naar zelfreparerende robots. Het project krijgt 3 miljoen euro.

Hoe ziet de robot van de toekomst eruit? Dat is de focus van een nieuw Europees project, met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) als roerganger. De VUB werk samen met collega’s uit Cambridge, Parijs en Zwitserland. ‘Het klassieke beeld van een robot is een metalen exemplaar: hard en stijf. Dat maakt ze erg onveilig’, zegt professor Bram Vanderborght.

In de robotica is een nieuw soort robots in opmars: de soft robots. Die zijn meer opgebouwd naar het evenbeeld van de mens. Ze zijn gemaakt van zachte, soepele materialen, zoals elastische polymeren, een zachtere vorm van plastic.

Dat heeft twee voordelen. De robot is beweeglijker en kan delicate taken, zoals het plukken van fruit of groenten, aan. Tegelijk kan de robot op een veilige manier zij aan zij werken met een mens. Bij een botsing met een mens is de impact van een soft robot minder groot dan bij een metalen exemplaar.

Maar de zachte, soepele materialen maken de robot zelf wel fragieler. Het nieuwe onderzoeksproject moet de gebruikte materialen zelfhelend maken. Zelfreparerend materiaal is hip. ‘Autofabrikanten als Nissan hebben al coatings waarbij kleine krasjes vanzelf herstellen’, zegt Vanderborght.

Zelfherstellende robots bij BruBotics in Brussel

Voor de onderzoekers komt het erop aan de principes van de zelfherstellende materialen toe te passen in de robotica. Om die reden is ook het FYSC, een VUB-lab dat werkt op materialen, aan boord. Voor het herstel van schade focust het onderzoek op de structuur van de polymeren.

‘Een robot kan in tegenstelling tot de mens geen extra materiaal laten groeien om schade te herstellen’, legt Vanderborght zo simpel mogelijk uit. ‘We moeten de bestaande verbindingen in het plastic na de kras of de schade weer in hun oorspronkelijke staat zien te brengen.’

Vanderborght werkt al tien jaar op de problematiek van een veilige interactie tussen mens en robot. Pas de jongste jaren kwam het gebruik van zachte polymeren met zelfherstellende eigenschappen in het vizier. Door de Europese hulp kan het onderzoek een versnelling hoger schakelen. Europa geeft in het kader van zijn Future and Emerging Technologies-programma 3 miljoen euro.

Met het geld kunnen de onderzoekers tal van nieuwe aspecten onderzoeken. Vanderborght denkt onder meer aan de integratie van sensoren, zodat de robot zelf de schade kan detecteren en autonoom kan beslissen om over te gaan tot zelfreparatie.