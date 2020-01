‘Misschien had ik wat brutaler moeten zijn om sneller te groeien'

Agfa-Gevaert wuift eind deze maand na tien jaar zijn Franse CEO Christian Reinaudo uit. Hij wordt opgevolgd door zijn landgenoot Pascal Juery, die overkomt van Solvay.

Na tien jaar komt er een einde aan het Reinaudo-tijdperk bij Agfa. De 65-jarige CEO heeft dezelfde initialen als de Portugese stervoetballer die momenteel schittert bij het Italiaanse Juventus. Dat kan al eens tot misverstanden leiden, zoals die keer dat Reinaudo in de Londense luchthaven werd opgewacht door een taxichauffeur met een bordje met daarop ‘Cristiano Ronaldo’. ‘Hij keek heel teleurgesteld toen ik hem zei dat hij mij moest hebben.’ (lacht)

De Fransman werd in 2008 door zijn Alcatel-vriend Jo Cornu aangetrokken om de Healthcare-divisie van Agfa-Gevaert te leiden. Twee jaar later volgde Reinaudo hem op als CEO van de hele groep. Na twaalf jaar zwoegen en permanent herstructureren kwam vorige maand de verlossing met de verkoop van de Healthcare IT-activiteiten voor 975 miljoen euro. De kers op de taart van Reinaudo’s carrière. Met dat klein miljard moet zijn opvolger Pascal Juery de resterende activiteiten weer op het groeispoor krijgen en de zware pensioenlasten (1 miljard euro) afbouwen.

‘Het is een goed moment om te vertrekken. De verkoop aan het Italiaanse Dedalus is bijna rond. Agfa is back on track. En over vier maanden word ik 66. Tijd voor een nieuwe wind.’ Reinaudo blijft wel in de raad van bestuur zetelen. ‘Maar ik ga niet de schoonmoeder uithangen.’

Zit een tevreden man voor ons?

Christian Reinaudo: ‘Ik mag trots zijn op mijn parcours. Toen ik hier begon, bloedde Healthcare IT als een rund, met een bruto bedrijfsverlies van 50 miljoen euro. Vandaag is er ruim 50 miljoen euro winst.’

‘Mijn eerste beslissing was het stopzetten van de Healthcare IT-activiteiten in heel wat landen en focussen op Duitsland en Frankrijk. Het is de juiste strategie gebleken. De divisie is vandaag bijna 1 miljard euro waard.’

Het kroonjuweel is verzilverd, maar voor de overblijvende traditionele activiteiten in krimpende markten is de wedstrijd nog niet gelopen.

Reinaudo: ‘Ik ben niet naïef. Sommige activiteiten ogen nog fragiel en de strategie staat nog niet overal op punt. Dat is goed nieuws voor mijn opvolger. (lacht) Maar ik ben ervan overtuigd dat we op het juiste pad zitten. Door de joint venture met Lucky in China voor de drukplaten - wat een geluk dat we dat idee hebben gehad. En de bundeling van de grootformaatprinters met speciaalchemieproducten werpt ook vruchten af. Daar moet nu, dit en volgend jaar, een nieuwe reorganisatiegolf op volgen.’

Zijn grote ontslagrondes op komst?

Reinaudo: ‘Ik geloof dat het zonder kan. Het komt eropaan de ondersteunende diensten, die niet rechtstreeks bijdragen aan de verkoop, efficiënter te laten draaien.’

Uw opvolger weet wat gedaan.

Reinaudo: ‘Pascal Juery heeft wat nodig is. Dertig jaar in de chemie, tien jaar in het directiecomité van Solvay, voordien bij Procter & Gamble. Juery heeft in de Verenigde Staten, Korea en China gewerkt. Die ervaring zal van pas komen voor onze verdere stappen in Azië. En hij woont voor Solvay al zeven jaar in België.’

Blijft u in het Antwerpse wonen?

Reinaudo: ‘Dat ben ik nog aan het afwegen met mijn vrouw. We wonen hier heel graag. Ik heb hier alleen maar Vlaamse vrienden gemaakt, geen Franstalige. Maar aangezien ik niet vloeiend Nederlands spreek, zal het moeilijk zijn om hier te blijven. Er zijn families om voor terug te keren. Dan trekken we naar het zuiden. Parijs zeker niet, wat een monster.’

‘België heeft me aangenaam verrast. Ook de politiek in mijn beginjaren. In tegenstelling tot in Frankrijk ging het meer over de inhoud. Maar de voorbije jaren is dat ook geëvolueerd naar een teleurstellend schouwspel.’

Is Juery naar voren geschoven door Active Ownership van voorzitter Klaus Röhrig? Die aandeelhoudersactivist heeft in het verleden bij de geneesmiddelenfabrikant Stada de CEO aan de kant geschoven.

Reinaudo: ‘Dat zou je kunnen denken, maar het is fake news. De selectie is gebeurd door een headhunter, er waren interne en externe kandidaten. De beste heeft het gehaald.’

‘Ik schiet heel goed op met Klaus. Aanvankelijk wou ik vroeger vertrekken, in mei vorig jaar. Maar hij vroeg me nog wat langer te blijven. Als ik tien jaar jonger was, zou ik verder doen en Klaus zou me houden. Ik heb goede ideeën, daarom blijf ik in de raad van bestuur.’

Wat is uw grootste teleurstelling of frustratie?

Reinaudo: ‘We hebben een aantal andere zaken geprobeerd dan de verkoop van Healthcare IT die ik niet kan vrijgeven. Een ervan zou een slimme zet zijn geweest. Maar het is niet gelukt. That’s life.’

‘Ik vraag me ook af of tussen 2011 en 2016 maatregelen sneller hadden kunnen genomen worden. Misschien had ik wat brutaler moeten zijn om sneller te groeien.’

‘Voor de aandeelhouders heb ik per aandeel afgerond 1,50 euro waarde gecreëerd. Dat is niet genoeg. Maar die waarde komt nog na de clean-up die we hebben gedaan.’

Waar bent u het meest fier op?

Reinaudo: ‘Het aantal jaar dat ik hier CEO was, mijn voorgangers zijn hier niet zo lang gebleven. En mijn erfenis is positief. Ik heb Agfa sterker gemaakt.’

‘Agfa heeft de overgang van analoog naar digitaal overleefd. In tegenstelling tot Kodak, dat 95 procent van zijn waarde in rook zag opgaan, en Heidelberger, dat 80 procent van zijn waarde verloor.’

Hoe gaat uw pensioen eruitzien?

Reinaudo: ‘Ik ben voorzitter van het diagnosticabedrijf Biocartis en ik zit in de raad van bestuur van Domo Chemicals, de chemiegroep van Jan De Clerck. Ik ga dus regelmatig in België zijn.’

‘En verder wordt mijn hobby ‘tijd hebben’. Om meer te slapen en weer te lezen, onder meer over de geschiedenis van België.’