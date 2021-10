Mobiele bewakingsagent AB Comtech in Franse handen

Delta Drone neemt 77,3 procent over van het bedrijf uit Sint-Genesius-Rode . De rest van het kapitaal blijft in handen van de Franse beveiligingsgroep Protec.

AB Comtech is de opvolger van het vroegere Solidbot, waarvan het alle activa en octrooien heeft overgenomen. Het bedrijf bouwt trailers met een uitschuifbare mast van 7 meter lang, waarop een videobewakingssysteem gemonteerd staat. De beelden kunnen vanop afstand bekeken worden. De oplossing heeft een energie-autonomie van een maand en kan onder meer gebruikt worden voor de bewaking van bouwwerven of evenementen.

Delta Drone, dat gevestigd is in de buurt van Lyon, is een tien jaar oud bedrijf dat roboticatoepassingen bouwt. Het is onder meer actief in de bewakingsmarkt met drones die opereren vanuit een vast laadstation. Het werkt in die markt ook samen met Protec, de minderheidsaandeelhouder van AB Comtech.