Moeder Google kent eerste omzetdaling ooit

Alphabet zag de omzet in het tweede kwartaal voor het eerst in de geschiedenis dalen. Het aandeel gaat er nabeurs licht op achteruit.

Alphabet, vooral bekend van de zoekmotor Google, realiseerde in het tweede kwartaal een omzet van 38,3 miljard dollar. Dat is 1 miljard beter dan verwacht door analisten, maar wel 2 procent minder dan in de zelfde periode vorig jaar.

Het is voor het eerst dat Alphabet een omzetdaling kent. De coronapandemie zette een druk op de advertentie-inkomsten. CEO Sundar Pichai had daar in april al voor gewaarschuwd. De winst per aandeel was met 10,13 dollar wel hoger dan verwacht (8,21 dollar).