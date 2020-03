'Mortsel moet geen schrik hebben'...

Agfa-Gevaert heeft een goed jaar achter de rug. Alleen de drukplaten lieten het afweten. De nieuwe CEO Pascal Juéry broedt op een oplossing. Een ontslagronde in de thuishaven Mortsel is daarbij niet aan de orde, maar op langere termijn sluit de topman een krimpscenario niet uit.

'Geef me wat tijd, ik ben hier nog maar zes weken CEO.' De nieuwe Agfa-topman Pascal Juéry (54) bleef woensdag meermaals het antwoord schuldig tijdens de persconferentie over de jaarresultaten.

975 miljoen Cash Agfa heeft 975 miljoen euro te verdelen over aandeelhouders, pensioenfondsen en groei-initiatieven.

Niet omdat hij zich de business nog niet voldoende eigen heeft gemaakt. Enkele strategische beslissingen vergen nu eenmaal flink wat denkwerk. En overleg met het Duitse investeringsfonds Active Ownership, met 13,4 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder. Het gaat over hoe de 975 miljoen euro uit de verkoop van het kroonjuweel worden aangewend en hoe het probleemkind Offset (drukplaten voor drukkerijen), Agfa’s grootste divisie, wordt aangepakt.

Die afdeling genereert 38 procent van de ruim 2 miljard euro omzet maar komt nog niet aan een tiende van de brutobedrijfswinst - 9,2 procent om precies te zijn. Het gros van de winst komt van oplossingen voor radiologen, IT voor ziekenhuizen en grootformaatprinters en inkten. Activiteiten die wel groeien, afgelopen jaar met 3 tot 5 procent.

Minder papier

Offset daarentegen heeft al jaren last van de dalende vraag naar analoge drukvoorbereidingstechnologie (nog altijd 12% van de 843 miljoen euro omzet) en de krimpende volumes van kranten en reclamedrukwerk. Bovendien is de prijsconcurrentie moordend en is aluminium een dure grondstof.

Door die vele tegenwind ziet Agfa zich genoodzaakt de waarde van zijn drukplatenbusiness met 67 miljoen euro af te boeken. Het zadelt de groep op met een nettoverlies van 48 miljoen euro. Agfa vormt daarmee geen uitzondering op zijn concurrenten. De Duitse Heidelberger Druckmaschinen en König & Bauer stuurden onlangs een winstalarm uit.

Om uit de impasse te geraken leunt Agfa sinds vorig jaar op Lucky, China's grootste fabrikant van drukplaten. 'Grafische spelers die hun kostenbasis niet in China hebben, gaan eraan', zei de vorige CEO Christian Reinaudo over de Belgisch-Chinese joint venture. De samenwerking op vlak van productie en verkoop (in China) werpt vruchten af. Zonder Lucky zou de omzet van Offset vorig jaar met 8 tot 10 procent zijn gekrompen. Nu bleef de daling beperkt tot 0,8 procent.

De rendabiliteit is een ander paar mouwen. De brutobedrijfswinst werd ruim gehalveerd van 41 miljoen naar 16,5 miljoen euro en het bedrijfsresultaat ging van 20 miljoen euro in de plus naar ruim 1 miljoen euro in de min. Daarom broedt topman Juéry, een topmanager-chemicus die overkomt van Solvay, op een 'omvangrijk plan' om de winstgroei te herstellen.

Het eerste deel van het plan voor Offset heeft zeker geen impact op Mortsel. De mensen hier moeten geen schrik hebben. Pascal Juéry CEO van Agfa-Gevaert

Finetunen van de samenwerking met de Chinezen hoort daar ongetwijfeld bij, maar wat nog meer? Inkrimpen van de 3.000 arbeiders in Mortsel en Heultje? Juéry: 'Het eerste deel van het plan heeft zeker geen impact op Mortsel. De mensen hier moeten geen schrik hebben.'

En nadien? 'Het is veel te vroeg om het daarover te hebben. Ik heb enkele maanden nodig om te begrijpen wat nodig is. Ontslagen zijn vandaag niet aan de orde.'

Op de langere termijn sluit de Parijzenaar een krimpscenario niet uit. 'Jobgarantie kan ik nooit geven gezien de situatie waarin we ons bevinden. Offset heeft een probleem dat opgelost moet worden.'

Corona

En omdat het bord van Juéry nog niet vol genoeg ligt, levert het coronavirus extra onzekerheid op. Voorlopig blijft de impact beperkt, de Chinese productie werd een paar dagen onderbroken. 'Maar de impact zal ongetwijfeld groter worden als de wereldeconomie nog meer te lijden krijgt onder het virus', zegt de topman. Corona stuurt ook zijn reisplannen in de war om Agfa’s wereldwijde activiteiten van dichtbij te gaan bekijken. Een trip naar China werd uitgesteld en een vliegreis naar de VS eind maart is onzeker. 'Het lukt met videoconferenties, maar het is niet ideaal.'