Musk heeft eerste passagier voor rakettrip rond de maan

SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van de visionaire ondernemer Elon Musk, heeft zijn eerste passagier opgetekend voor een vlucht rond de maan. Het is een belangrijke stap in de commercialisering van ruimtereizen.

De identiteit van de klant, de eerste privépersoon in de geschiedenis die een reis rond de maand zal maken, is nog niet bekend. Naar Space Exploration Technologies, zoals het bedrijf voluit heet, in een tweet meldde zal die pas maandag worden onthuld.

Mogelijk gaat het om een Japanner. Gevraagd of Musk, die vooral bekend is als oprichter en CEO van autobouwer Tesla, zelf de eerste passagier is, postte hij een emoticon van een Japanse vlag als antwoord.

SpaceX levert onder meer met Virgin Galactic van de Britse ondernemer Richard Branson een concurrentieslag rond commerciële ruimtereizen. Het bedrijf van Musk kondigde vorig jaar aan dat het plannen had om twee privépersonen eind 2018 een vlucht rond de maan te laten maken. Een preciezere timing is niet bekend. In juli zei Branson te hopen dat hij voor het eind van het jaar iemand zou kunnen laten reizen aan boord van een Virgin-ruimtetuig.