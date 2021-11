Musk verkocht in week al voor bijna 7 miljard dollar aandelen

Dat blijkt uit documenten van de Amerikaanse beursregulator SEC. Musk verkocht ruim 5,1 miljoen aandelen van Tesla, waarvan ongeveer 4,2 miljoen uit een trust. Het is zelden gezien dat zo'n groot bedrag aan aandelen wordt verkocht in zo'n korte tijd, zonder dat het gaat om een gedwongen verkoop of een die past binnen een successie.

Nog voor de SEC de eerste documenten over de verkoop woensdag publiceerde had Musk de markt op de hoogte gebracht van zijn plannen .

Vorige zaterdag hield hij een enquête op Twitter over de vraag of hij een tiende van zijn Tesla-aandelen moest verkopen. Bijna zes op de tien van de 3,5 miljoen deelnemers aan de enquête vonden dat hij dat wel moest doen. Maandag, toen Wall Street openging, zakte vervolgens de koers, en ze bleef dat ook de rest van de week doen.

Het is de eerste keer in vijf jaar dat Musk aandelen verkoopt. Hoofddoel toen en nu is om met het geld de belastingen te betalen die hij verschuldigd is op de uitoefening van aandelenopties.