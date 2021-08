NMBS zoekt testers voor automatische ticketapp

De NMBS test een app die automatisch het treintraject registreert en afrekent op basis van gps-gegevens. De spoorwegmaatschappij gebruikt de technologie van het Zwitserse Fairtiq.

In Zwitserland, Liechtenstein en delen van Duitsland en Oostenrijk kunnen treinreizigers hun treinapp gebruiken om automatisch hun traject te registreren en af te rekenen. Dat kan dankzij technologie van het Zwitserse bedrijf Fairtiq. De app doet daarvoor een beroep op gps-gegevens. Ook de NMBS is geĆÆnteresseerd in de technologie en lanceert een testproject waar het 10.000 testers voor zoekt.

Volgens de NMBS kunnen reizigers dankzij de technologie tijd uitsparen en moet de app het gebruiksgemak en de klantenervaring verhogen. 'De digitale verkoop van tickets zit de jongste jaren enorm in de lift', zegt een woordvoerder van NMBS. Het afgelopen jaar kocht een op de vier reizigers zijn ticket via de app of de website van de NMBS. 'We hebben gezien dat de mogelijkheid om een tienrittenkaart digitaal aan te kopen populair is.' De technologie van Fairtiq kan de drempel om digitaal een biljet te kopen nog verlagen.

De NMBS benadrukt dat het om een test gaat en dat de klassieke verkoopkanalen blijven bestaan. 'Het is nog lang niet zeker dat we de functionaliteiten zullen integreren in de bestaande app', klinkt het. Toch zijn de onderzoeken naar de app al vergevorderd. Zo bleek na een aantal tests dat de technologie per uur 5 procent van de batterijvoorraad van een gemiddelde smartphone verbruikt. Als de smartphone uitvalt tijdens de rit, registreert de app de locatie op het moment dat de telefoon weer aangezet wordt.

Op vlak van de privacybescherming zegt NMBS de regels van de Europese privacywetgeving na te leven. Reisdata worden een jaar lang bijgehouden. Reizen die ouder zijn dan een jaar, worden automatisch losgekoppeld van de klant. De app maakt geen bewegingsprofielen van individuele gebruikers, verzekert de spoorwegmaatschappij.