Na de veroordeling van de L&H-bestuurders: wat te doen als belegger?

Wie in Lernout & Hauspie belegde en recht heeft op een schadevergoeding, moet zich goed bezinnen vooraleer actie te ondernemen.

Het Gentse hof van beroep kende ruim 4.300 aandeelhouders van het door fraude gekapseisde en failliete Lernout & Hauspie vrijdag na 20 jaar eindelijk een schadevergoeding toe. Dat is maar een fractie van het aantal getroffen beleggers. Ze hebben recht op ongeveer 47 miljoen euro. Dat is alleen de hoofdsom, zonder de intresten die al sinds 2001 lopen. Het werkelijke bedrag ligt dus hoger.

Wat kunt u als belegger doen als het hof van beroep u geheel of gedeeltelijk schadeloos stelde? In theorie is het mogelijk om aan te kloppen bij de zes gewezen toplui die het geld in principe op tafel moeten leggen. Dat kan door een deurwaarder het Gentse arrest te laten betekenen aan de veroordeelden en beslag te laten leggen op hun goederen.

Afschrift

Had u een advocaat, dan kan hij u bijstaan. Wie zonder advocaat werkte - dat zijn bijna 1.000 beleggers - kan een beroep doen op een formulier dat het hof ter beschikking stelde op zijn website om een aanvraag in te dienen voor een afschrift van het arrest.

Weet in elk geval dat bij de zes gewezen toplui weinig of niets meer te rapen valt. Elke belegger zal dus moeten uitmaken of hij bereid is extra kosten te maken om misschien niets terug te zien. Voor wie weinig schade leed, is het sop de kool niet waard.