Nederlands betaalsysteem Adyen gaat naar de beurs

Het Amsterdamse betaalbedrijf Adyen trekt naar de beurs in Amsterdam met een geschatte waardering tussen 5 en 10 miljard euro.

Bij de beursgang wordt ongeveer 15 procent van de aandelen naar de markt gebracht. Die worden via een private plaatsing bij institutionele beleggers aangeboden. Een precieze datum is nog niet bekend. Volgens de krant Het Financieele Dagblad streeft Adyen naar een waardering tussen 5 miljard en 10 miljard euro .

Waar concurrenten vooral op de voorkant focussen - een flitsende pagina die de betaling afhandelt - zorgt Adyen dat ook de saaie IT die erachter steekt daar mooi op aansluit. Door het hele proces te controleren en te stroomlijnen verkopen handelaren die met hen werken 1 procent meer, beweren de oprichters.

Unicorn

Adyen werd in 2006 opgericht door Pieter van der Does en Arnout Schuijff. De twee oprichters hadden kort voordien hun betalingssysteem Bitbit voor 100 miljoen euro aan Royal Bank of Scotland verkocht.