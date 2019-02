Nederlandse fintechster blijft schitteren

De betaalspecialist Adyen rapporteerde vanochtend beter dan verwachte resultaten.

Er komt maar geen eind aan het succesverhaal en het opmerkelijke groeiparcours van de Nederlandse betaalspecialist Adyen .

Het aantal verwerkte transacties dikte vorig jaar bijna met de helft aan tot 159 miljard euro. Dat resulteerde in een omzetgroei van 60 procent tot 349 miljoen euro en een 83 procent hogere bruto bedrijfswinst (ebitda) van 182 miljoen euro. De verhouding van beide cijfers levert een winstmarge van 52 procent op. Adyen wil die op termijn boven 55 procent tillen.

Door de steile groei van e-commerce maken almaar meer bedrijven gebruik van de diensten van de betaalspecialist uit Amsterdam. En de bestaande klanten krikken hun transactievolumes op. Bovendien heeft Adyen een trouw cliënteel. Minder dan 1 procent loopt over naar concurrenten als Wirecard - dat onder druk staat door mediaberichten over fraude - en PayPal.

H&M en eBay

Afgelopen jaar plukte Adyen eBay weg bij PayPal en ook H&M, GAP, Valve, Dunkin’ Donuts, Mulberry en Farfetch gingen overstag. De Nederlanders voegen ze toe aan hun al ronkende portfolio vol e-commercereuzen als Facebook, Netflix, Spotify, Uber, Booking.com en LinkedIn.

Al die bedrijven vallen voor Adyens 'one stop shop'-aanpak. Het bedrijf kan meer dan 250 betaalmethodes uit de hele wereld verwerken, in ruim 150 munten, zowel in winkels - Adyen verkoopt ook klassieke betaalterminals - als online.

Op die manier schakelt het wereldwijd opererende Adyen een hele reeks tussenpersonen uit, want heel wat lokale betaalmethodes doen een beroep op lokale spelers om de betalingen via hun platform in goede banen te leiden. Zeker voor bedrijven die internationaal actief zijn, is het fintechbedrijf dan een interessante speler.

Adyen maakt zich bovendien sterk dat het klanten veel lagere tarieven kan aanrekenen dan directe concurrenten zoals Worldline.

Chouchou

Ook de beleggers sloten de chouchou van de fintechbedrijven in de armen. Adyen zag zijn introductiekoers van 240 euro op zijn eerste beursdag in juni vorig jaar verdubbelen. In het najaar schoot het aandeel verder omhoog naar 759 euro. Vandaag noteert het aandeel rond 680 euro.

Facebook-stichter Mark Zuckerberg en Twitter-topman Jack Dorsey kunnen zich in de handen wrijven. Via het investeringsfonds Iconiq Capital hebben zij een deel van Adyen in handen. Een andere aandeelhouder is het durfkapitaalfonds Index Ventures, dat eerder investeerde in Facebook, Dropbox en Skype.

Na de beter dan verwachte halfjaar- en jaarcijfers die vanmorgen werden gerapporteerd, schoot Adyen op de beurs van Amsterdam bijna 7 procent hoger naar 718,50 euro.

Ondertussen is de winst teruggevallen . Maar met een beurswaarde van 20,3 miljard euro doet Adyen nog altijd beter dan de 'oude' bank ABN AMRO (19,5 miljard euro), die twee weken geleden teleurstellende resultaten publiceerde. Ter vergelijking: KBC is 26 miljard euro waard. Adyen werd in 2016 opgericht, maar mag pas sinds 2013 transacties afhandelen.

Bankenbestormers

Bovenstaand inhaalmanoeuvre weerspiegelt duidelijk hoe Adyen profiteert van PSD2, de beruchte Europese richtlijn die derde partijen zoals fintechbedrijven, energieleveranciers of techreuzen als Google toegang geeft tot de rekeninggegevens van een bankklant.