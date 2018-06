Nederlandse 'kassa van Facebook' mikt op waardering van 7,1 miljard

Het betaalbedrijf Adyen wil 14,2 procent van de bestaande aandelen naar de beurs brengen. Dat schrijft het bedrijf in de prospectus van zijn beursgang.

De beursgang van Adyen is op 13 juni gepland. De aandelen worden aan institutionele beleggers aangeboden, raakte eerder bekend. Adyen haalt met de operatie geen vers geld op, maar geeft bestaande aandeelhouders de gelegenheid om (een deel van) hun belang te verzilveren.

90 miljard euro Transacties In 2016 verwerkte Adyen voor 90 miljard euro geldtransacties.

Adyen is een techbedrijf dat aan een wereldwijde opmars bezig is. Het bedrijf heeft klanten als de videodienst Netflix, de sociaalnetwerksite Facebook en de taxidienst Uber.

De kracht van Adyen is dat het een systeem heeft dat betalingen via meer dan 250 betaalmethodes kan verwerken, zowel in winkels als via webshops. Als iemand in een (web)winkel met Bancontact betaalt, verzekeren Adyen en zijn concurrenten dat het geld op de rekening van de winkel belandt.

Bancontact

Vooral voor bedrijven die internationaal actief zijn, is Adyen een interessante speler. Elk land heeft zijn eigen betaalsysteem, zoals Bancontact in ons land.

Veel van zulke lokale betaalmethodes doen een beroep op lokale spelers om de betalingen via hun platform in goede banen te leiden, maar ook op Adyen. Voor een multinational is het makkelijker een samenwerking aan te gaan met één bedrijf dan met veel kleine spelers in verschillende landen.

In 2016 verwerkte Adyen voor 90 miljard euro geldtransacties. Dat is 80 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijf boekte 659 miljoen euro omzet en puurde daar 113 miljoen euro nettowinst uit.