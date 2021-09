Nederlandse rechter: 'Uber-chauffeurs zijn werknemers'

De zowat 4.000 Nederlandse chauffeurs van de taxidienst Uber zijn geen zelfstandigen, maar werknemers. Dat heeft een rechtbank in Amsterdam bepaald.

De uitspraak van de rechter valt in een zaak die de vakbond FNV had aangespannen. Alles draaide om de vraag of de chauffeurs, die via de Uber-app en het specifieke algoritme gekoppeld worden aan passagiers, werknemers of zelfstandigen zijn. 'Echte zelfstandigen kunnen zelf hun tarief bepalen en bepalen zelf hoe ze hun werk uitvoeren. Bij chauffeurs die voor Uber rijden, is dat niet het geval', zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha.

De Amsterdamse rechter volgde die redenering, omdat sprake is van 'modern werkgeversgezag'. Zo wijst de rechtbank op de regel waarbij een chauffer slechts een paar ritten mag weigeren voordat hij uit het systeem gegooid wordt. Als gevolg van de uitspraak, die FNV 'een grote overwinning' noemt, moet Uber zijn chauffeurs op de loonlijst plaatsen én betalen volgens de cao voor taxivervoer.

De chauffeurs willen geen afstand doen van de vrijheid om te kiezen of, waar en wanneer en met wie ze werken. Maurits Schönfeld Directeur Uber Noord-Europa

Uber kondigt aan in beroep te gaan tegen de uitspraak, die het bedrijf teleurstellend vindt. 'We weten dat het overgrote deel van de chauffeurs graag zelfstandig wil blijven werken. Ze willen geen afstand doen van de vrijheid om te kiezen of, waar en wanneer en met wie ze werken', zegt Maurits Schönfeld, directeur van Uber Noord-Europa, in een mededeling.

België

Het is niet voor het eerst dat de taxiapp met rechtszaken te maken krijgen. In het Verenigd Koninkrijk moest Uber al drie keer - in 2016, 2017 en 2018 - het onderspit delven, tot het Britse hooggerechtshof het dispuut eerder dit jaar definitief beslechtte. Ongeveer 70.000 Britse chauffers hebben er nu recht op het minimumloon, betaalde vakantie en andere bescherming.