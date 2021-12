Nederlandse toezichthouder verplicht Apple 'onredelijke voorwaarden' App Store aan te passen

Omdat de meeste mensen een Android- of Apple-telefoon hebben, is de App Store incontournable voor datingappaanbieders, anders is hun bereik te klein.

Apple krijgt opnieuw kritiek vanwege de machtspositie die de App Store oplevert. In Nederland besliste de toezichthouder dat het techbedrijf zijn voorwaarden voor betalingen voor datingappaanbieders moet aanpassen. Anders dreigen dwangsommen.

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) eist dat Apple de 'onredelijke voorwaarden' in zijn App Store aanpast, in het bijzonder die voor datingappaanbieders. Die hebben op dit moment geen vrije keuze voor een betaalsysteem voor aankopen in een datingapp. 'Datingappaanbieders moeten naast het betaalsysteem van Apple in de App Store ook gebruik kunnen maken van andere betaalsystemen. Ze moeten ook in hun app kunnen verwijzen naar betaalmogelijkheden buiten de app', stelt het ACM.

Sommige appaanbieders zijn afhankelijk van Apple’s App Store en daar maakt Apple misbruik van. Martijn Snoep Bestuursvoorzitter ACM

Omdat de meeste mensen een Android- of Apple-telefoon hebben, is de App Store incontournable voor datingappaanbieders, anders is hun bereik te klein. 'Sommige appaanbieders zijn afhankelijk van Apple's App Store en daar maakt Apple misbruik van', zegt Martijn Snoep, de bestuursvoorzitter van ACM. 'Met een machtspositie komen speciale verantwoordelijkheden. Daarom moet Apple de belangen van appaanbieders serieus nemen en met redelijke voorwaarden werken. Dat dwingen we nu af.'

Om gebruik te maken van de App Store betalen appaanbieders 99 dollar per jaar. Bijna 85 procent van de appaanbieders betaalt alleen die vergoeding. Dat zijn kleine bedrijven, maar ook grote bedrijven als Amazon, Booking of Uber. Als een appaanbieder binnen zijn app - zoals datingapps - betaalde diensten of abonnementen wil aanbieden, stelt Apple extra voorwaarden. Volgens het ACM gaat het om iets meer dan 15 procent van de appaanbieders. Dat is niet in verhouding, vindt het ACM.

Als Apple zijn voorwaarden niet binnen de twee maanden aanpast, moet het bedrijf per week een dwangsom van 5 miljoen euro betalen, met een maximum van 50 miljoen euro. Apple gaat niet akkoord met het ACM-verdict en tekent beroep aan. 'Apple heeft geen dominante positie op de markt voor softwaredistributie in Nederland, zegt het bedrijf in een reactie aan Reuters. Het bedrijf meent dat het 'enorme middelen heeft geïnvesteerd om ontwikkelaars van datingapps te helpen klanten te bereiken en te laten floreren in de App Store'.