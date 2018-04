Netflix-CEO: ‘Commerciële televisie is onze concurrent'

Netflix trekt dit jaar een miljard dollar uit voor Europese producties, voor een agressieve expansie in onze regio. De Tijd sprak met CEO Reed Hastings. ‘Dit is nog maar het begin.’

‘Een americano? Neen, doe maar een espresso.’ Reed Hastings, topman van de snelgroeiende online videostreamdienst Netflix, was duidelijk in zijn sas in Rome. Hij kondigde er, amper enkele dagen na indrukwekkende kwartaalresultaten, een putsch op de Europese markt aan. Op dit ogenblik staan er liefst 55 Netflix-producties in de steigers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Netflixgebruikers zullen over het hele jaar bekeken meer dan honderd projecten uit deze regio, uit 16 landen, kunnen bekijken.

Netflix heeft voor de ontwikkeling van die ‘Originals’ (eigen producties) en de aankoop van andere producties dit jaar een miljard dollar veil. Dat is een verdubbeling van het budget. Over de hele regio is het goed voor 35.000 jobs. In een interview met De Tijd maakte Hastings duidelijk dat dit nog maar het begin is en de concurrentie niet vreest.

De markt van onlinestreaming was afgelopen jaren Netflix-only. Hoe ziet u dat voor de komende vijf jaar?

Reed Hastings: ‘Het mooie aan internet is dat je veel mensen kan bereiken, het beangstigende dat er snel nieuwe concurrenten zijn. En die andere bedrijven zullen succes hebben. Maar ik geloof dat mensen meerdere streamingabonnementen zullen hebben. In de Verenigde Staten zijn we de afgelopen jaren sterk gegroeid. Maar HBO is er ook op vooruit gegaan, ondanks onze groei. Het is nog vroeg op de markt, er is ruimte voor meerdere bedrijven.’

Disney start wel in 2019 met zijn eigen streamdienst. Dat is niet zomaar een bedrijf.

Hastings: ‘We weten niet hoe dat gaat lopen. Het is een sterk merk en ze hebben 21th Century Fox kunnen kopen. Ze lanceren pas eind 2019 in de Verenigde Staten, dus de concurrentie is niet voor meteen. Maar binnen vijf jaar is dit een serieuze rivaal. Maar opnieuw: mensen zullen zich abonneren op enkele diensten. Veel van onze klanten zijn ook klant bij HBO. Vergelijk het met je smartphone. Mensen gebruiken een paar apps erg veel, maar een paar dozijn anderen amper. Wij moeten vooraan zitten.’

Waarom is Europa nu zo belangrijk voor Netflix?

Hastings: ‘Veel van ‘s werelds grootste verhalen komen uit Europa. We willen een band opbouwen met de schrijvers hier om ons wereldwijd kijkersbestand te voeden. We willen gezien worden als wereldwijd bedrijf, dat lokale producties wereldwijd in de schijnwerpers zet. Europa heeft nu onze voornaamste focus om te investeren. Op korte afstand volgt Latijns-Amerika.’

Maken die lokale producties dan het verschil? We keken toch massaal naar House of Cards, een reeks over de Amerikaanse president.

Hastings: ‘Je hebt mensen die heel gericht op de wereld zijn, die veel reizen en diensten snel uitproberen, of het nu Indiaas dan wel Braziliaans is. Maar mensen die cultureel iets conservatiever zijn, kunnen over de brug getrokken worden door lokale producties.’

Hoe ziet u de concurrentie met openbare en commerciële zenders? In Europa staan die sterker en is betaaltelevisie minder ingeburgerd.

Hastings: ‘Openbare omroepen hebben niets te vrezen. Zij hebben hun dotatie van de overheid. En met velen onder hen werken we samen. Als zij een reeks ontwikkelen voor in eigen land, kunnen ze de internationale rechten ervan perfect aan ons verkopen. Met commerciële mediagroepen zullen we wel concurreren. Maar wij draaien niet op advertenties. Adverteerders zullen hun advertentiegeld nog altijd daar besteden. Maar het klopt dat als je minder kijkers hebt je minder advertentiegeld krijgt. Maar zo’n vaart zal het niet lopen.’

Ziet u zwakheden in uw eigen model? Veel jongeren delen bijvoorbeeld accounts met elkaar.

Hastings: ‘Ik heb liever dat ze accounts delen dan dat ze aan piraterij doen. Als ze jong zijn en geen inkomen hebben, kunnen ze dat doen en er dan later voor betalen. We zouden het moeten toejuichen dat door Netflix en Spotify mensen weer leren betalen voor wat ze kijken of luisteren. We moedigen dit natuurlijk niet aan, maar we gaan niet beginnen met een autorisatie van vingerscan voor je begint te kijken.’

Veel mensen maken ook een account aan, beginnen betalen en kijken dan amper.

Hastings: ‘Daar hebben we niets aan, want dan praat je niet tegen je vrienden over de shows die je ziet. Dat is wat we proberen doen. Jij geeft ons geld, wij nemen dat dankbaar aan en maken er dan iets mee dat je graag wil zien en waar je over praat tegen vrienden. We gaan er nooit vanuit dat mensen zich abonneren op Netflix voor een enkele show. Je hoort erover praten en gaat misschien wel overstag als drie vrienden tegelijk tegen je zeggen dat je nu echt wel Stranger Things moet gezien hebben.’

Jullie hebben steeds meer kijkers, en steeds meer eigen reeksen. Hoe match je die? Is dat het algoritme?