Netflix | Koken kost geld

De rekenmeester, het echte verhaal achter de cijfers.

De Rekenmeester zou niet graag in de schoenen van Spencer Neumann staan, sinds 1 januari de financiële baas bij de onlinestreamingdienst Netflix. Neumann is een entertainmentveteraan, met passages bij de gamingstudio Activision Blizzard en Walt Disney.

Het lijkt voor Neumann fijn aan te komen bij een bedrijf dat op alle vlakken in de winning mood zit. Netflix presenteerde donderdag nabeurs jaarcijfers, als eerste van het FAANG-kwintet (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google). Hoewel beleggers niet helemaal overtuigd waren, bleken die cijfers exemplarisch.

3 miljard De cashflow van Netflix was in 2018 voor 3 miljard dollar negatief.

In het vierde kwartaal kwamen er wereldwijd 8,8 miljoen betalende klanten bij. Netflix kan al 139,2 miljoen kijkers aan het scherm kluisteren. De nettogroei van het aantal kijkers lag boven wat Netflix naar voren had geschoven (7,6 miljoen). Analisten hadden op nog meer gehoopt, maar dat is het lot van Netflix: de lat ligt erg hoog. We vergeten dus even wat analisten denken.

Netflix bewijst met zijn beter dan verwachte cijfers dat zijn basispropositie nog altijd werkt: zwaar investeren in eigen series, films en documentaires om mensen te verleiden een abonnement te nemen. CEO Reed Hastings en contentbaas Ted Sarandos maken daarbij nog altijd de juiste keuzes.

Hastings en Sarandos weten dat er vooral buiten de Verenigde Staten nog groei ligt. In de VS kwamen er in het vierde kwartaal amper 1,5 miljoen kijkers bij. De streamingdienst is er goed voor 10 procent van alle schermtijd van tv’s. Dat is al veel en Hastings hint erop dat de concurrentie er van alle kanten komt. Hij noemt de verslavende game ‘Fortnite’ een grotere concurrent dan die andere streamingdienst HBO.

Schermvullende weergave Een van de speerpunten in het vierde kwartaal was ‘Roma’, een film van de gevierde Mexicaanse cineast Alfonso Cuarón. Die gaat over een jonge huishoudster in Mexico-Stad begin jaren 70. Cuarón heeft een internationaal appeal, maar met de keuze voor Mexico legt Netflix ook lokale accenten. ©Netflix / Carlos Somonte

Buiten de VS is er meer potentieel. ‘In andere landen halen we een lagere schermtijd, door een lagere penetratie van de dienst.’ Het inhaalmanoeuvre is aan de gang. Buiten de VS kwamen er in het vierde kwartaal 7,3 miljoen betalende kijkers bij, fors boven de lat van 6,1 miljoen. En zoals we eerder aanhaalden, ligt die analistenlat klassiek erg hoog.

Hoe flikt Netflix dat? Even grasduinen in de catalogus maakt veel duidelijk. Een van de speerpunten in het vierde kwartaal was ‘Roma’, een film van de gevierde Mexicaanse cineast Alfonso Cuarón. Die gaat over een jonge huishoudster in Mexico-Stad begin jaren 70. Cuarón heeft een internationaal appeal, maar met de keuze voor Mexico legt Netflix ook lokale accenten.

De enige voetnoot in dat verhaal: koken kost geld. Overal lokale accenten leggen heeft een prijskaartje en zeker Cuarón is geen goedkope vogel. Daar komt Neumann op het toneel. Hij moet focussen op een heel ander luikje in het financieel verslag.