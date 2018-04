Netflix zendt eerste Nederlandstalige ‘Original' uit in 2019

Dat maakte de snelgroeiende online streamdienst bekend op een Europees evenement in Rome.

Net na de indrukwekkende kwartaalresultaten blaast online streamdienst Netflix vandaag verzamelen in Rome. Het aantal Netflixkijkers groeit snel, zo bleek maandag. Maar niet alleen in het thuisland: 68,2 van de 125 miljoen Netflixgebruikers resideren buiten de Verenigde Staten. Dat is bijna 55 procent.

De streamdienst wil om die reden steeds meer lokale producties naar haar virtuele bibliotheek loodsen. Op de ‘See What’s Next’-conferentie in Rome kondigde contentbaas Ted Sarandos aan dat er er dit jaar meer dan honderd projecten uit zestien landen van Europa, het Midden-Oosten en Afrika op het menu staan. Het zijn ‘Netflix Originals’, projecten waar Netflix zelf in investeert en die het niet aankoopt.

Tegelijk lichtte Netflix een tipje van de sluier over de eerste Nederlandstalige ‘Original’. Die komt in 2019 naar de markt. Een titel voor de serie is er nog niet, maar wel al een script. De reeks is opgenomen in Amsterdam, met jonge welgestelde studenten in de hoofdrol. Zij openen per ongeluk de deur naar een demonische wereld uit de Nederlandse Gouden Eeuw (de 17e eeuw). De serie is gemaakt door het Nederlandse productiehuis Pupkin.

Alle taalgebieden

Het onderstreept dat Netflix ambities heeft in alle taalgebieden. Eerder kocht Netflix al in ons land Tabula Rasa en Code 37. Later in 2019 komt ook de Belgische-Nederlandse coproductie 'Undercover', met aan Vlaamse kant de VRT, op Netflix. Netflix is co-producer. Dat zou de eerste Belgische Netflix Original kunnen worden.