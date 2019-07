Netflix ziet groeimachine stokken

Terwijl rivaal Disney pas deze herfst start, ziet Netflix na de prijsverhoging van vorig jaar voor het eerst sinds 2011 Amerikanen afhaken.

Het is even knipperen met de ogen, maar het staat wel degelijk zwart op wit in het kwartaalrapport: een minnetje bij het aantal nieuwe betalende abonnees dat Netflix op de Amerikaanse thuismarkt kon strikken.

De wereldmarktleider in films en series 'streamen', over het internet in plaats van via een duur kabelabonnement met opzetkastje, telde eind juni 60,1 miljoen Amerikanen als betalende klant. Dat zijn er 130.000 minder dan een kwartaal eerder. De cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar, maar voor zover we in Netflix' archief konden nagaan is zo'n krimp geleden van het derde kwartaal van 2011. Toen telde Netflix 23,8 miljoen abonnees.

Onze misser kwam er in alle regio's, maar iets meer in de regio's waar de prijsverhogingen hebben doorgevoerd Reed Hastings CEO Netflix

In het buitenland telde Netflix acht jaar geleden 1,5 miljoen klanten, nu 91,5 miljoen. Wat vooral het spectaculaire groeipad van de voorbije jaren illustreert.

Buiten de Verenigde Staten strikte de fiilmreus 2,83 miljoen nieuwe kijkers, wat het globale cijfer op 2,7 miljoen brengt. Maar ook dit is een stevige teleurstelling: CEO Reed Hastings had zelf op 5 miljoen gerekend, bijna dubbel zo veel dus.

Hastings windt er geen doekjes om in de toelichting: 'Onze misser kwam er in alle regio's, maar iets meer in de regio's waar de prijsverhogingen hebben doorgevoerd'. Net als bij de voorzichtige prognose van toen wijst Hastings ook nu op het zwakke aanbod in de lente. De combinatie van een duurder abonnement en een relatief pover vers 'bingemateriaal' lijkt zeker op de thuismarkt een aantal kijkers te doen afhaken.

De CEO rekent via de lancering van nieuwe jaargangen van populaire series (onder meer 'Stranger Things' en 'La Casa de Papel') op beterschap in het derde kwartaal, met de belofte van 7 miljoen nieuwe betalende abonnees. Netflix zal dit jaar zowat 3,5 miljard cash bloeden om de batterij nieuwe producties te financieren - een cash burn die Hastings gretig financiert met de uitgifte van schuldpapier.

Terugverdieneffecten?

Toch dreigt de misser de onrust over de intussen jarenlange cash burn van Netflix aan te wakkeren. De 'case' van Hastings is altijd geweest dat nĂș fors in comakijkmateriaal investeert, maar dat die kostprijs zich de komende jaren zal terugverdienen. Door een stijging van het aantal abonnees, abonnees die bovendien bereid zijn geleidelijk meer te betalen.

Het zwaar teleurstellende voorbije kwartaal kan die twijfel voeden. Te meer dat de concurrentie niet stil zit. In november lanceert Disney een frontale aanval met een bijzonder scherp geprijsde eigen streamingdienst; Ook rivaal HBO werkt aan een tegenoffensief, Apple heeft ook een streamingdienst in de steigers staan.