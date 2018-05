Netwerkbeveiliger Vasco wordt OneSpan

Het Belgisch-Amerikaanse bedrijf dat ons veilig laat internetbankieren neemt ook zijn Britse sectorgenoot Dealflo over voor 47 miljoen euro.

We kennen Vasco Data Security als leverancier van de Digipass, het 'bakske' waarmee we online bankieren. Maar het op Nasdaq noterende bedrijf doet veel meer dan dat, het is een specialist in beveiligingssoftware.

De jongste jaren maakte Vasco zoals veel IT-bedrijven de transitie van hardware naar software. De logische volgende stap is het aanbod van een cloudoplossing.

Het antifraudeplatform, zoals Vasco het noemt, biedt banken een flexibelere oplossing voor de authenticatie van hun klanten, realtime fraudedetectie, online en mobiele betalingen en elektronische handtekeningen. De klant zal er niets van merken als zijn bank het platform in huis haalt.

Giovanni Verhaeghe, hoofd corporate development van Vasco: 'Veel administratie wordt geautomatiseerd en de oplossing maakt het mogelijk biometrische en contextuele gegevens toe te voegen om tot een beter risicoprofiel te komen van wie inlogt.'

Het platform maakt gebruik van 'intelligente adaptieve authenticatie' die met artificiële intelligentie en machine learning het gedrag, het toestel, de mobiele applicaties en de transacties van een gebruiker beoordeelt om het beveiligingsniveau voor de transacties te bepalen.

Naamsverandering

Samen met het vernieuwde aanbod verandert de naam van het 27 jaar oude bedrijf in OneSpan. Op de Nasdaq verandert de ticker van Vasco , dat 717 miljoen euro waard is, maandag in OSPN.

De Amerikaan Kendall Hunt (vandaag voorzitter) richtte Vasco in 1991 op. Vijf jaar later nam hij het Belgische bedrijf Digipass van Jan Valcke over. Vandaag telt OneSpan meer dan 10.000 klanten, waaronder ruim de helft banken - ook de Belgische grootbanken. Het bedrijf boekte vorig jaar een brutobedrijfswinst (ebitda) van omgerekend 20 miljoen euro op een omzet van 166 miljoen euro. OneSpan heeft in ons land kantoren aan de Heizel.

Overname

OneSpan kondigde vandaag ook de overname van het Britse Dealflo, een sectorgenoot, aan voor 47 miljoen euro. Dealflo scoort vooral in zijn thuisland met identiteitsverificatie en automatiseringsoplossingen voor financiële overeenkomsten.